Na Hrvaškem dopustujejo Beckhamovi: najeli so si elitno vilo

Victoria in David Beckham z otroki dopustujeta na dubrovniškem območju. Dubrovački dnevnik je razkril, da sta najela luksuzni kompleks Lopud 1483 na otoku Lopud v bližini Dubrovnika. Tam so tudi proslavili 11. rojstni dan svoje hčere Harper, fotografijo s proslave pa so objavili na instagramu.

Harper je praznovala 11. rojstni dan. FOTO: Zaslonski posnetek

Omenjeni portal piše, da pred kompleksom Lopud 1483 stojijo varnostniki.

Lopud 1483 je sicer nekdanji frančiškanski samostan, ki ga je grofica Francesca von Habsburg obnovila in je danes ena od elitnih turističnih lokacij na hrvaški obali. V sklopu kompleksa je tudi Sveti vrt. Najem tega luksuznega kompleksa na dan stane 10.000 evrov za 10 oseb, medtem ko cena le ene nočitve stane okoli 1400 evrov na osebo. Victoria in David sta obiskala tudi eno od restavracij na otoku Šipan.

Pred dnevi sta proslavila 23. obletnico poroke. Victoria pa je ob tem na instagramu posvetila nekaj besed svojemu soprogu. »Pravijo, da ni zabaven, pravijo, da se nikoli ne smejim, rekli so, da ne bo trajalo. Danes praznujeva 23. obletnico poroke. David, ti si moje vse, zelo te ljubim,« je napisala. Spoznala sta se leta 1996, leto dni pozneje sta objavila, da sta par, leta 1999 sta se poročila, v teh letih pa so se jima rodili štirje otroci: Brooklyn, Romeo, Cruz in Harper.