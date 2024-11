Na družbenih omrežjih zakrožila reklama iz leta 1993. Uganete, v kakšni vlogi se v njej pojavi Melania?

Melania Trump je znova v središču pozornosti, potem ko je njen mož Donald Trump zmagal na predsedniških volitvah v ZDA. Nekdanja manekenka slovenskega rodu bo spet postala prva dama, saj je to vlogo že opravljala v času Trumpovega mandata med letoma 2016 in 2020.

Reklama, v kateri igra predsednico

Družbena omrežja so preplavili posnetki iz slovenske reklame iz leta 1993, v kateri Melania nastopa kot predsednica. V videu jo vidimo, kako izstopi iz letala, pozdravi delegacijo, nato pa v spremstvu varnostnikov vstopi v avto, si popravi ličila in se pripravi na inavguracijo. Na koncu se v širokem nasmehu zaveže kot predsednica.

»Naj kandidira za predsednico,« piše ob viralnem posnetku, ki je požel veliko komentarjev.

»Vaja iz leta 1993«

Komentatorji so bili navdušeni: »Ni postala predsednica Slovenije, a je dosegla nekaj še večjega,« »Vaja iz leta 1993,« »Čudovita je« in »Zmoreš, Melania.« Nekdo je ob tem pojasnil, zakaj ne more biti predsednica ZDA: »Za kandidaturo moraš biti rojen v ZDA.«