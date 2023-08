Moški iz sanj, tašča iz pekla

Ko se je Camila Alves leta 2006 zaljubila v oskarjevca Matthewa McConaugheyja, se ji je lahko zdelo, da bo z moškim svojih sanj v paketu dobila tudi taščo iz pekla. Začetek njenega odnosa z igralčevo mamo Mary McCabe je bil namreč vse prej kot dober, še vzdržen ne, saj jo je Mary »pomotoma« naslavljala z imeni Matthewovih nekdanjih partneric. V brazilski lepotici je tako ali drugače vzbujala občutek manjvrednosti, kot da ni primerna izbranka za njenega slavnega sina.

Camila in Mary imata danes lep odnos. FOTO: Osebni arhiv

»Ko sem se pojavila v njihovih življenjih in je najin odnos z Matthewom postajal resen, je počela vse sorte. Resnično me je preizkušala, prav neprizanesljivo. Klicala me je z imeni njegovih bivših, se z menoj vsake toliko pogovarjala v polomljeni španščini, me na svoj način dajala v nič,« se klavrnega začetka spominja Camila, ki jo je hollywoodski težkokategornik – materino vedenje gor ali dol – po šestih letih romance popeljal pred oltar, iz njune ljubezni pa so se jima rodili trije otroci.

Del družine

No, Camila danes ve, da je bil vse zgolj preizkus. Z Mary jima je namreč uspelo zgraditi lep odnos, a da jo je sprejela in ji dala svoj blagoslov, je morala prehoditi trnovo pot. Namesto toplega sprejema je doživela hladen tuš, kar pa temperamentne lepotice ni odvrnilo od namere, da Mary pridobi na svojo stran.

Ko je za manekenski projekt v Istanbulu dobila še dodatno letalsko vozovnico, na pot ni povabila ljubljenega, temveč njegovo zmajevsko mamo. »Med poletom mi je ves čas pripovedovala nekakšne zgodbe in mi glavo polnila z nič kaj prijetnimi mislimi. Ko sva pristali, sem si mislila, da se moram pripraviti na resnično divjo pustolovščino,« se spominja Camila. Toda po nekaj dneh je imela vsega doovolj.

Igralec je težko obdobje popisal tudi v svojih spominih. FOTO: Osebni arhiv

Camila in Matthew sta ljubezen potrdila leta 2012 s tridnevnim poročnim slavjem.

»Bilo je tretji dan najinega potovanja, pospremila sem jo v hotelsko sobo, ko je spet začela. Prekipelo mi je in vajeti je prevzela moja temperamentna brazilska plat. Povedala sem ji svoje in še več! Nekaj časa sva bili ta besedni dvoboj, dokler me v nekem trenutku ni pogledala in mi dejala, da sem zdaj sprejeta in del družine.«

Mary si za sina ni želela pohlevne, molčeče ženske. Tako meni Camila, ki je uvidela, da je bilo taščino drezanje le poskus, da vidi, ali se bo postavila zase. »Želela je le, da se borim in se ne pustim pomendrati. Od tistega dne, ko sem ji vendar povedala svoje, imava čudovit odnos. Jaz spoštujem njo, ona mene.« Pri tem pa je priznala, da tudi še danes včasih naletita na kakšno manjšo mino v odnosu, a vsakršno morebitno nesoglasje hitro zgladita s šalo in smehom.

Camila ni edina, ki je z Mary morala prebroditi težavno obdobje. Tudi Matthew z mamo ni govoril kar dolgih osem let, saj je vse, kaj ji je povedal med zaupnim družinskim kramljanjem, že čez nekaj dni pristalo v svetovnih časopisih. Sprva ji je poskušal razložiti, da vsega pač ne more sporočati medijem in da obstajajo določene meje, a je Mary le prikimavala, spremenila pa ničesar. Prišlo je tako daleč, da je vodila televizijsko ekipo po igralčevem otroškem domu, pokazala je celo posteljo, v kateri je Matthew izgubil nedolžnost. To je sodu izbilo dno, Matthew jo je kaznoval z molkom. »Osem let je bilo težkih, a sva to prebrodila in je zdaj vse v redu,« je igralec mamo sprejel nazaj v svoje življenje.