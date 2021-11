Monarhov libido ogrožal državo

Nekdanji španski kralj Juan Carlos je že dolgo znan kot velik ljubitelj žensk, v življenju jih je menda v posteljo spravil okrog 5000. Da je poročen, ga ni prav nič oviralo, da se ne bi zabaval še z ljubicami. Ena od njih ga zdaj toži, češ da jo je po razhodu leta ustrahoval, jo dal zasledovati, ji grozil in podobno, a Juan Carlos obtožb ne jemlje resno, saj da mu kot nekdanjemu vladarju nihče nič ne more, ker ga ščiti kraljeva imuniteta.

S Sofio sta se poročila leta 1962. FOTO: Jerry Lampen/ Reuters

Podkupnine za molk

A njegovo veliko preveč aktivno in pestro spolno življenje je sodelavce in državnike ob živce spravljalo že pred desetletji. Eden od šefov policije, ki so to funkcijo opravljali, ko je bil Juan Carlos še na prestolu, je denimo šokiral z izjavo, da so kralju vbrizgavali ženske hormone, da bi na ta način poskušali umiriti njegov libido, ki so ga označili celo kot »grožnjo za državno varnost«. To pa ni vse. Kot je dejal Jose Manuel Villarejo, so mu menda pripadniki tajne službe vbrizgavali tudi blokatorje testosterona, saj se je izkazalo, da sam estrogen nima želenega učinka. Villarejo naj o tem sicer ne bi vedel nič, kaj se je dogajalo, mu je menda povedala Corina zu Sayn-Wittgenstein, prav tista ljubica, ki bi kralja rada spravila na sodišče. O neustavljivem poželenju španskega monarha je Amadeo Martinez Ingles napisal celo knjigo, ki je izšla leta 2016. V njej denimo trdi, da je Juan Carlos v najbolj aktivnem obdobju v pol leta ljubimkal s kar 62 ženskami. Menda naj bi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja celo osvajal pokojno princeso Diano, ko je bila še poročena s princem Charlesom. Da bi se med njo in španskim kraljem zgodilo kar koli neprimernega, je Diana ves čas zanikala, je pa nekoč priznala, da je kralj šarmanten, a nekoliko »preveč pozoren«.

Da sočne podrobnosti ljubimkanja niso prišle v javnost, so običajno poskrbeli tajna služba in drugi zaposleni na španskem dvoru. Ženske, pri katerih grožnje in prošnje niso zalegle in je obstajala verjetnost, da bodo zgodbe romale v javnost, so običajno dobile lepo podkupnino. Ena od njih je bila nekdanja tekmovalka za miss sveta Barbara Rey, katere molk je kralj kupil z nekaj milijoni evrov davkoplačevalskega denarja, ki je bil sicer namenjen boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Javnost je za to izvedela šele pred štirimi leti, denar je bil namreč nakazan na račun v eni od davčnih oaz – praksa, s katero si je Juan Carlos zagotovil, da transakcij ne bi bilo mogoče povezati z njim.