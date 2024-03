Michael Keaton ne more prehvaliti Jenne Ortega

Hollywoodska legenda Michael Keaton kar ne more prehvaliti svoje soigralke Jenne Ortega, s katero bo nastopil v prihajajočem nadaljevanju odbite temačne komedije Beetlejuice Beetlejuice. Keaton, ki je v originalu nepozabno odigral zdraharskega duha oziroma bioizganjevalca Betelgeusa (izgovori se enako kot beetlejuice, torej "bitldžus"), bo v tej vlogi nastopil tudi v težko pričakovanem filmu Beetlejuice Beetlejuice, ki bo v kinodvorane prišel 6. septembra letos. "Oh, človek, dobra je, resnično obvlada, veste. Dojela je bistvo filma," je za novičarski kanal Entertainment Tonight povedal o Ortegovi. "Prišla je na snemanje in takoj vedela, kaj mora početi, kakor da to počne vsak dan. Res je izjemna," je bil navdušen Keaton.

Tim Burton je resnično užival na snemanju filma Beetlejuice Beetlejuice. FOTO: Mike Blake/Reuters

Poleg Keatona v glavni vlogi se na režiserski stolček vrača tudi avtor originala Tim Burton, vlogi Lydie in Delie Deetz pa bosta ponovili Winona Ryder in Catherine O'Hara. Jenna Ortega bo v rahlo grozljivi komediji upodobila Lydiejino hčer Astrid, z Burtonom pa se že dobro poznata, saj je režiral polovico prve sezone Netflixove nanizanke Wednesday, v kateri je Ortegova odlično odigrala naslovno junakinjo iz družine Addamsovih.

Srečanje starih prijateljev

Jenna Ortega se je odlično ujela s Keatonom. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Kakor je prejšnji mesec za revijo Vanity Fair povedala Ortegova, je snemanje v Vermontu, kjer so na istem mestu kot v prvem filmu postavili hišo, v kateri je strašil Keatonov Betelgeuse, potekalo kot srečanje starih prijateljev, ki se igrajo z lutkami in posebnimi učinki. "Na snemanju sem doživela najsrečnejšega Tima Burtona doslej, ki je ploskal, vpil in se smejal, kar je bilo res prisrčno," je povedala mlada zvezdnica.

Vrača se večina glavne zasedbe originala.

Michael Keaton in Winona Ryder kot Betegeuse in Lydia v prvem Beetlejuiceu FOTO: WB/PR

Michael Keaton je v nedavnem intervjuju za satelitsko radijsko postajo SiriusXM povedal, da lahko samozavestno trdi, da je nadaljevanje, v katerem nastopa, odlično. "Prvi film je bil tako zabaven in vizualno navdušujoč. Novi je vse to, hkrati pa je še resnično lep in občasno tudi nenavadno čustven. Tega nisem pričakoval," je dejal. V njem bodo poleg (okrnjene) stare zasedbe nastopili še Monica Bellucci, Willem Dafoe in Justin Theroux.