Michael Jordan na jahti za milijon evrov na teden

Igralka Phoebe Dynevor je za zahvalo istrskim gostincem prejela četrt milijona všečkov. FOTO: Instagram

Firbci ga oblegajo

Športni eksperti so prepričani, da ima Jordanov prihod precej opraviti z letošnjim napovedanim sprejemom splitskega košarkarja Tonija Kukoća v hišo slavnih.

Hrvati ob zaključku poletne turistične sezone počasi seštevajo obiskovalce in na severnejšem delu obale presenečeni ugotavljajo, da je bilo v Primorsko-goranski županiji kot vedno največ Nemcev in Slovencev, presenetljivo pa jim sledijo poljski in češki turisti, ki so prehiteli Avstrijce in Italijane.Nasploh je območje Istre in Kvarnerja začelo konkurirati priljubljenemu jugu Dalmacije tudi po svetovnih zvezdnikih: tako so nedavno tega na Lošinju – ob ogromno prej naštetih dopustnikih – gostili tudi najuspešnejšega teniškega igralca vseh časov, ki na otoku ni zgolj dopustoval, ampak je celo odigral partijo na teniški akademiji slovitega trenerja in nekdanjega igralcaOb zvezdnikih svetovnega slovesa s hrvaškimi koreninami, kot sta nogometaš italijanskega prvaka Interali hči pomembnega mogotca formule 1, pa je nedaleč stran v Istri letovala tudi angleška igralka. Ta vzhajajoča zvezdnica nanizanke Bridgerton se je po koncu dopusta zahvalila istrskemu posestvu Meneghetti, ki se sicer ponaša z Michelinovo zvezdico: »Testenine – odkljukano. Vino – odkljukano. Hvala vam, Meneghetti, da ste oskrbeli dve igrivi punčki,« je zapisala v imenu sebe in prijateljice, ki ji je delala družbo na oddihu. Objava je bila na instagramu všečkana več kot 250-tisočkrat.Dalmatincev pa ne skrbijo severne turistične destinacije, saj so tudi letos pobrali glavno smetano med obiskovalci: Dubrovnik je obiskal igralec, družbo mu je delala žena, ki smo jo pred dvema desetletjema radi gledali v seriji Raztresena Ally. Tja so prišli tudi bivša tenisačicain trenutno najdražji angleški nogometaš, pa pevec skupine U2ter bobnar skupine Queen. Toda nič se ne more primerjati z obiskom, verjetno najboljšega košarkarja vseh časov, ki je v nedeljo zvečer pristal na splitskem letališču, nato pa se je odpravil na 95-metrsko jahto O'Pari, parkirano v pristanišču.Čeprav zvezdnike na Hrvaškem po navadi pustijo na miru, so se pred superluksuzno jahto s 14 sobami, ki naj bi jo Jordan najel za milijon evrov na teden, začeli zbirali firbci, ki jim je pomahal med kajenjem cigare. Športni eksperti so prepričani, da ima njegov prihod precej opraviti z letošnjim napovedanim sprejemom splitskega košarkarja (in Jordanovega soigralca, s katerim sta skupaj osvojila tri prstane za naslov prvaka NBA)v hišo slavnih.Jordan še ni dajal izjav za medije, s katerimi bi nemara pomiril ugibanja za svoj prihod v Kukoćevo mesto – znano pa je, da naj bi prav Jordan naslednji mesec opravil predstavitev Kukoća ob sprejemu v hram nesmrtnih košarkarjev. Pri takem navalu znanih in slavnih na hrvaški jug (in to ne le letos, ampak tudi v minulih letih) ter sveži evforiji ob Jordanovem obisku jim v Istri in Kvarnerju še ne morejo konkurirati. Za zdaj.