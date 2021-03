Melanio označila za pornozvezdo: Ona je moj idol

Tvit Cardi B o Melanii. FOTO: Zajem zaslona/twitter/cardi B

Na nedavni podelitvi grammyjev sta ameriški raperki(28) in(26) močno razjezili ameriške konservativce in sprožili žgočo razpravo, med katero pa je Cardi B v svoj zagovor objavila golo fotografijo nekdanje prve dame ZDA. Sevničanko je celo označila za nekdanjo pornozvezdnico.Cardi B in Megan Thee Stallion sta med izvedbo pesmi WAP, ki je polna eksplicitnih besed, poskrbeli za, po mnenju mnogih, naravnost vulgaren nastop. Ob tega se je obregnila tudi konservativna politična komentatorka. »To je spektakel?! Gledali smo simulacijo lezbičnega seksa na televiziji in to naj bi bil feminizem,« je bila ogorčena in dodala, da ne gre z apolitično vprašanje, za delitev na leve in desne temveč da gre za »napad na ameriške vrednote, ameriško tradicijo. To da aktivno poskušate napeljati otroke, da stremijo k takšnim stvarem, je groteskno. V Ameriki slavimo perverznost,« se je še hudovala na twitterju.Cardi B pa ji ni ostala dolžna in se ji je zahvalila, da je povečala gledanost njenega videospota na Youtubu. Ovensowa ji je nato pojasnila, da ji ne zameri uspeha, ampak to, da »jo izkoriščajo za spodbujanje mladih deklet k tem, da se odpovedo svojemu dostojanstvu. Moški se ponavadi do žensk obnašajo tako, kot se obnašajo same do sebe.«Z zadnjim komentarjem pa je očitno dokončno sprovocirala znano raperko, ki se je pri 19 letih preživljala kot striptizeta. »Ne, Candy, moški se do žensk obnašajo tako, kot jim dovolijo, da se obnašajo. Poglej Melanio. Bila je pornozvezda, vendar ni dovolila Trumpu, da bi se do nje tako obnašal ali da bi jo žalil zaradi njene preteklosti. Iz nje je naredil prvo damo in mamo svojega otroka,« je zapisala ob fotografiji mlade in gole Melanie. Ko jo je Owensova vprašala, zakaj je obsedena s Trumpovimi, ji je potrdila, da je res obsedena: »Ona je moj idol. Pokazala mi je, da sem lahko gola in izvajam WAP, pa bom kljub temu lahko nekega dne prva dama. Čakaj, so lahko samo belke gole in pokažejo svojo seksualnost ter napredujejo v svojih 30. letih, jaz pa ne? Vov, Amerika je tako nepoštena. Mislila sem, da je to dežela svobodnih.« Svoje tvite ja Cardi B kasneje umaknila.Ob tem samo dodajamo, da se je Melania med svojo manekensko kariero res slikala gola, da bi bila pornozvezdnica pa je nekaj novega.