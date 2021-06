Meghan v otroštvu pisala o pegicah

Oče zaslužen za samozavest

FOTO: Henry Nicholls/reuters

let je bila stara, ko je napisala pesnitev.

Obraz brez pegic je kakor noč brez zvezd, ji je pravil oče.

Njena Klop (The Bench) ni naletela na dober odziv, a roko na srce, verjetno bi javnost njen knjižni prvenec sprejela mnogo prijazneje, če avtorica z možem ne bi pompozno zapustila kraljestva, potem pa z daljave začela pljuvati po njem. Kakor koli že, mnogi so vojvodinji toplo odsvetovali nadaljnje leposlovno ustvarjanje, nedavno razkritje pa kaže, da se jeresno spogledovala s pisanjem že v osmem razredu osnovne šole.Takrat so ji navdih dale kar njene pegice, na katere je vojvodinja Susseška še danes zelo ponosna. Nič je ne razhudi bolj kot računalniška obdelava njenih fotografij, med katero njeno polt povsem zgladijo in uravnajo z enakim tonom, povedo njeni bližnji. Da ima svojo kožo zelo rada, zdaj dokazuje tudi njen neuradni prvenec, ki je v bistvu pesnitev z naslovom Obraz brez pegic je kakor noč brez zvezd (A Face Without Freckles … Is a Night Without Stars), k pisanju pa naj bi jo spodbudil prav oče, s katerim sicer nima več stikov.Spomnimo, obdobje pred njeno poroko s princemso ji pošteno zagrenili (tabloidom pa začinili) škandali, za katerimi sta stala njen očein polsestra, a vse kaže, da je bilo njeno odraščanje kljub današnji hladni in odtujeni podobi odnosa toplo in prijazno. Pesnitev o pegicah je tako Meghan ustvarila, ko ji je bilo komaj štirinajst let, med drugim je v delu zapisala, da se pegice njej nikakor ne zdijo nenavadne, še več, brez njih se ne bi počutila dobro v svoji koži. Spremno besedo k stvaritvi je pozneje spisala verjetno ena od učiteljic, ki pravi, da »Meghan obiskuje srednjo šolo Immaculate Heart High School v Los Angelesu, v prostem času pa rada gleda televizijo, se druži s prijateljicami in nastopa v muzikalih. Delo je spisala v osmem razredu osnovne šole in se želi še naprej uriti v pisanju. Za podporo se zahvaljuje ljubečim in vdanim staršem,« še piše na zadnji platnici knjige, za katero je Marklova uredila celo avtorske pravice in jo shranila v Kongresni knjižnici.Prav tamkajšnji zaposleni so delo nedavno izbrskali in odlomek objavili na twitterju, intervju iz revije Allure iz leta 2017 pa še razodeva, da si je naslov pesnitve sposodila kar od očeta: »Vsem prijateljem s pegicami sporočam, da je obraz brez pegic kakor noč brez zvezd. To mi je povedal oče, ko sem bila majhna, in o tem sem trdno prepričana še danes.« Kdo ve, morda bo pesnitev o pegicah dobila celo založnika in doživela natis ter se uvrstila v zbirko slikanic nadobudne vojvodinje, ki je menda naznanila kar celo serijo otroških knjižic.A čeprav so njeno Klop kritiki skorajda raztrgali – po večini ocenjujejo, da je zgodba dolgočasna, rime obupne, vprašljiva pa je celo sama slovnica –, se je slikanica že uvrstila na vrh seznama prodajnih uspešnic časnika New York Times. Spomnimo, zgodba opisuje dragocen odnos med očetom in sinom, Meghan pa jo je posvetila možu Harryju ob očetovskem dnevu.