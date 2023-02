Megan Fox in Machine Gun Kelly: Divji začetek, eksplozivni konec?

ni podpisa

Par, ki je znan po ekshibicionističnem vedenju, je po skoraj treh letih naletel na hude težave. Tako vsaj kaže, saj jenajprej na instagramu objavila svojo fotografijo in videoposnetek gorečega pisma, pod to pa zapisala vrstico iz skladbe pevke, ki jo je slednja napisala, ko jo je njen možprevaral. »Okušam neiskrenost, tvoja sapa zaudarja po njej.« S profila je zbrisala vse fotografije zaročenca, pevca, znanega pod imenom, in po novem sledila samo trem osebam: igralcu, pevcuin raperju, s katerim je Colson v globokem sporu. Nazadnje je izbrisala svoj profil na instagramu, poročajo pa, da je snela tudi zaročni prstan, ki ga je pevec oblikoval tako, da jo rani, ko si ga poskuša sneti. Na valentinovo je nazadnje pristala na srečanje pri terapevtu. Zanimivi sta še dve podrobnosti: Megan je nekaj dni pred tem utrpela zlomljeno zapestje in pretres možganov, fotografijo, ki jo je objavila, pa je posnela pred plakatom, ki poziva žrtve družinskega nasilja, naj spregovorijo.