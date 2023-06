Ameriška zvezdnica naj bi sinova silila nositi dekliška oblačila

Ameriški igralec, ki se ga nekateri spominjate iz najstniške nanizanke Beverly Hills 90210, Brian Austin Green, se je potegnil za svojo ženo, ki je postala tarča ameriškega politika Robbyja Starbucka. Republikanec v objavi na twitterju zatrjuje, da igralka Megan Fox sili svoja sinova, da nosita dekliška oblačila. Objavo je pospremil s fotografijo, na kateri naj bi bila zvezdnica z enim od sinov, oblečenim kot deklica.

Noah, Bodhi in Journey v družbi očeta, igralca Briana Austina Greena FOTO: Bufr

Nekdanja zakonca Brian in Megan imata tri sinove: Noaha, Bodhija in Journey. Starbuck je zapisal, da je Megan silila otroke nositi obleke in da jih je morala varuška zaradi tega tolažiti. »To so sinovi Megan Fox. Živeli smo v soseščini in moji otroci so se včasih igrali z njimi v parku. Videl sem njena sinova popolnoma zlomljena, govorila sta, da ju mama sili nositi ženska oblačila. Njuna varuška, ki je bila z njima, ju je poskušala potolažiti. Molite zanju,« se je glasil zapis na spletu. Navedel je še, da se mu je vse skupaj zdelo čudno, a je mislil, da se bo to sčasoma končalo, saj so bili otroci takrat še majhni. Nato se je z družino preselil. »Ta teden sem videl tole fotografijo na spletu. Res žalostno, da še kar traja.«

Starbuck po igralkinem mnenju izkorišča njene otroke za svojo promocijo. FOTO: Osebni arhiv

Poln vzponov in padcev

Na opazke se je prva odzvala igralka, ki je poudarila, da ni hotela odgovarjati, da pa je v to prisiljena, saj politik za vzbujanje pozornosti izkorišča mladoletne otroke. »Izkoriščanje spolne identitete mojih otrok za politično kampanjo te postavlja na napačno stran vesolja,« je zabrusila politiku. Ko ji je odvrnil, da nima kampanje, ampak je le zaskrbljen za njene otroke, mu ni več odgovarjala. Bolj izčrpen je bil oče otrok. »Ta zgodba je popolna izmišljotina. Le nekaj ljudi na tem svetu je, ki lahko preverijo, ali gre za resnično ali zlagano zgodbo, in jaz vam lahko z absolutno gotovostjo povem, da je zlagana. Oseba, ki trdi, kar trdi, je dober primer človeka, ki ima sebične motive in mu ni mar za negativne posledice, ki jih bo imela njegova objava na odnose med starši in otroki,« je izjavil.

11 let sta bila v zakonu Foxova in Green.

Megan Fox in Brian Austin Green sta bila uradno poročena med letoma 2010 in 2021. Njun zakon je bil poln vzponov in padcev. Razšla sta se mirno in brez pranja umazanega perila v javnosti, se je pa Megan v fazi ločitve obregnila ob dejstvo, da bivši na spletu objavlja fotografije otrok. »Zakaj mora biti Journey na tej fotografiji? Ni tako težko, da jih izrežeš ali pa izbereš fotografije, na katerih jih ni. Včeraj sem imela z njimi čudovito noč čarovnic, pa vseeno lahko opazite, da jih ni na mojih družbenih omrežjih. Vem, da ljubiš svoje otroke. Ne vem pa, zakaj jih ne nehaš izkoriščati za svoje objave na instagramu. Tako si zastrupljen s prepričanjem, da sem jaz odsotna mama, ti pa popolnoma predan očka leta. Imaš jih polovico časa. Čestitke, res si izjemen človek,« mu je očitala.