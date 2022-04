Med prestižnimi nagradami se je oglasil Zelenski: Umrli ne bodo več risali

Na sinočnji podelitvi glasbenih nagrad grammy v Las Vegasu je glasbeno vzdušje s svojim posnetim nagovorom zresnil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je poročal o poteku vojne z Rusijo, pri čemer je navedel število ubitih in ranjenih otrok.

»Kaj je večje nasprotje glasbi, kot je vojna? Tišina uničenih mest in pobiti ljudje. Naši otroci so risali rakete, ne pa zvezdnih utrinkov. Umrli ne bodo več risali. Naši starši so veseli, če se zbudijo živi v zakloniščih. Naši glasbeniki nosijo neprebojne jopiče namesto frakov, pojejo ranjenim v bolnišnicah, tudi tistim, ki jih ne morejo slišati. Vendar bo glasba prodrla. Branimo našo svobodo do življenja, ljubezni, zvoka,« je med drugim dejal Zelenski.

Na velikem zaslonu so med njegovim nastopom prikazali fotografije bombardiranih stanovanjskih blokov, goreče vladno poslopje, družine na postaji podzemne železnice, ki se uporablja kot zaklonišče, otroke na vagonih za evakuacijo in jokajočo mater.

Nagrade so pobrali: Ameriški glasbenik iz New Orleansa Jon Batiste je osvojil pet nagrad, vključno z najbolj prestižno za album leta (We Are). Batiste je dobil še grammyje za najboljši nastop v zvrsti ameriške korenine (Cry) in za najboljšo pesem v isti kategoriji (Cry), za najboljši glasbeni video (Freedom) ter najboljšo glasbo za vizualne medije (Soul), pri čemer je nagrado delil s skladateljem Carlosom Rafaelom Riviero (The Queen's Gambit). Batiste je na podelitev prišel z 11 nominacijami. Grammyja za ploščo leta je osvojil duet Silk Sonic, ki ga sestavljata Bruno Mars in rap glasbenik Anderson Paak (Leave The Door Open). Z naslovno pesmijo plošče pa sta osvojila tudi grammyja za pesem leta.

Grammyji so druga velika podelitev nagrad v ZDA, kjer so počastili Ukrajino po oskarjih. Z minuto molka ter z besedami prejemnikov filmskih nagrad so opozorili na rusko invazijo. Na podelitvi grammyjev so gledalce spodbudili, naj donirajo za pomoč Ukrajini prek organizacije Global Citizen.