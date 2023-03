Lindsay Lohan bo prvič mamica

Svojo divjo preteklost, prepojeno z zlorabo substanc in bežnimi aferami, je Lindsay Lohan pustila za sabo. Na mesto podivjanega dekleta, ki je samo sebe že pred približno desetletjem izobčila iz Hollywooda in pred uničevalno filmsko meko pobegnila v Dubaj, je stopila umirjena, srečna in zadovoljna ženska. V veliki meri zahvaljujoč bančniku Badru Shammasu, ki ji je tik pred pandemijo ukradel srce. Zdaj pa sta zaljubljenca, ki sta se po približno dveh letih romance lansko poletje tudi poročila, pripravljena na njuno novo poglavje. »Kmalu prihaja!« je zapisala igralka in pod fotografijo bodija za novorojenčke pripela simbola dojenčka z dudo in stekleničke za mleko. Ja, Lindsay bo postala mamica.

Po večletnem igralskem premoru se je Lindsay nedavno vrnila pred filmske kamere. FOTO: Osebni arhiv

Odkar je spoznala Badra, ne more in ne želi skriti svoje sreče. »Najsrečnejša ženska na svetu sem. Šokirana sem, da si moj mož. Moje življenje in moje vse si!« mu je zaljubljeno dejala, ko sta si junija, tik pred njenim 36. rojstnim dnem, izmenjala poročne zaobljube. Zatem pa nista predolgo čakala z ustvarjanjem lastne družine, saj so že prejšnji mesec začele krožiti govorice, da je ognjevita igralka morda noseča. Izdajalski znak so bila zanjo netipično ohlapna oblačila, s katerimi je očitno želela skriti počasi rastoči trebušček.

Že štiri mesece

Spoštovala je tradicijo in z razkritjem počakala, da je bilo prvo trimesečje za njo. »Blagoslovljena in vznemirjena. Komaj čakava, da prispe novi član najine družine in da začnemo pisati to novo poglavje naših življenj,« je zdaj vzhičeno razkrila nosečnost, čeprav je svojemu očetu Michaelu Lohanu že mesec prej povedala, da bo postal dedek.

Konec poletja bodo že družinica treh. FOTO: Osebni arhiv

»Presrečen sem zanju. Mislim, da bo izjemna mama,« je dejal Michael in dodal, da je njegova hči že štiri mesece noseča. A čeprav ve, kdaj okvirno bo lahko začel razvajati malo štručko, še ni povsem jasno, kje bosta Lindsay in Bader otroka vzgajala. »To je še vse v zraku. Badrov družinski dom je na Bližnjem vzhodu, naš je v Ameriki. Lindsay pa je tudi začela dobivati precej ponudb za vloge, tako da si bodo morda dom ustvarili tu, saj bo mogoče precej zaposlena.«

Svoje divje dni je že davno pustila za sabo. FOTO: Tracy Bennett/Press Release