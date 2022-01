Lennon na dražbi ponuja žetone

Čeprav bodo premožni kupci lastniki le NFT-žetona in ne dejanskega predmeta, je zanimanje za dražbo, ki jo pripravljata avkcijska hiša Julien's Auctions in družba YellowHeart, izjemno. Čez dobra dva meseca bosta namreč ponudili najrazličnejše spominke, povezane z legendarno zasedbo The Beatles, a le v obliki nezamenljivega žetona.

Dražba že poteka tudi na spletu, aprila pa bodo številni predmeti oziroma njihovi NFT-žetoni dobili nove lastnike: zdajšnji je glasbenik in fotograf Julian Lennon, sin Johna Lennona in zvezdnikove prve žene Cynthie, ki bo del izkupička od prodaje zbirke namenil svojemu dobrodelnemu skladu White Feather Foundation.

26 tisočakov za žeton za osnutek pesmi

Ta bo sredstva uporabil za nakup certifikatov na platformi Nori za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida. Zanimivost pri dražbi pa je vsekakor ta, da kupci ne bodo postali fizični lastniki predmeta (to bo še vedno Lennon), ampak edini lastniki NFT-žetona, s katerim bodo simbolično prejeli deleže dragocene zapuščine.

Kljub temu bo treba seči kar globoko v denarnico, denimo za osnutek pesmi Hey Jude, ki je nastala izpod peresa Paula McCartneyja, a samo besedilo hrani Lennon, znaša izklicna cena kar 26 tisočakov.

Na prodaj bodo tudi žetoni za plašč Johna Lennona iz glasbenega filma Magical Mystery Tour, zvezdnikov suknjič iz videa za uspešnico Help! in tri kitare ter še nekateri drugi zakladi iz bogate zbirke Juliana Lennona, ki je pomembne pričevalce glasbene zgodovine hranil v trezorju več kot tri desetletja, le občasno jih je pokazal na razstavah.