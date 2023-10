Legendarni tenisač Ivanišević toži bivšo ženo in hčerko: Želim to, kar sem zaslužil

Legendarni teniški igralec Goran Ivanišević se je na instagramu razpisal o družinskih razmerah in odnosu z bivšo ženo Tatjano Dragović.

»Tako, v trenutku, ko sem si drznil zahtevati denar, ki sem ga zaslužil pred in med zakonom, ki si ga je T. D. prilastila kljub vsem zakonom in pogodbam, sem postal družinski nasilnež in ljubljenec sodišč. Zdaj čakam le še na tožbo, ki bi morala ugotoviti, da je T. D. osvojila Wimbledon in dve olimpijski medalji ter morda še kakšen grand slam, a to mora sodišče še ugotoviti,« je zapisal Ivanišević in citiral svoje odvetnike, ki se, kot navaja, 'ukvarjajo s tem že dolgo časa'.

Preden je nekdanji zmagovalec Wimbledona objavil status, je Nacional poročal, da je Ivanišević tožil tudi svojo hčer Amber in zahteval polovico stanovanja, ki ji ga je dala Tatjana Dragović, češ da je dogovor o darovanju stanovanja v nasprotju z moralo hrvaške družbe. Prosi še, tako pišejo, da ne bi več plačeval preživnine. Nacional ob tem navaja, da je sproženih več postopkov z namenom odvzema dela premoženja Dragovićeve, ki ji je pripadalo na podlagi njunih prej medsebojno podpisanih pogodb, od nje pa menda Ivanišević terja tudi vračilo fiktivnega posojila v višini kar 2,5 milijona evrov.

Čeprav sodišču menda ni predložil nobene posojilne pogodbe niti nobenega prepričljivega dokumenta, ki bi potrdil to trditev, je sodišče, trdijo, bivši ženi blokiralo vse račune in prepovedalo razpolaganje s premoženjem.

Poročila sta se, deset let po zaroki preživela afero

Goran je Tatjano Dragović spoznal leta 1998, potem ko jo je opazil na naslovnici ameriškega Cosmopolitana. Ona je bila stara 18, on pa 25 let. Leta 2004 se jima je rodila hči Amber Marija. Tri leta kasneje je prišel sin Emanuel. V istem obdobju so se pojavile govorice o domnevni Goranovi aferi z Vanjo Halilović, ko so fotografije prišle v javnost, se je Goran izselil iz stanovanja.

FOTO: Hannah Mckay Reuters

»Imel sem potrebo javno spregovoriti, ker sem prizadel osebo, ki mi je zelo pomembna. Zavedam se, da vse, kar rečem ali naredim, ne zmanjša mojih dejanj in njihovih posledic. Svoji ženi se opravičujem, da sem jo prizadel. Ona je edina oseba, ki jo ljubim, s katero želim preživeti življenje, in upam, da mi bo nekega dne lahko odpustila,« je takrat sporočil Goran.

To sta prebrodila in se leta 2009 po desetih letih zaroke poročila v ZDA. Zakon je trajal še nekaj let, leta 2013 sta se ločila. Danes je Goran poročen z radijsko voditeljico Nives Ivanišević (roj. Čanović). Podprla ga je v komentarjih. »Pravica je počasna, a dosegljiva,« je zapisala.​