Legendarni igralec neprepoznaven, rak ga uničuje: Otrokom sem napisal poslovilno pismo (FOTO)

Zvezdnik Jurskega parka Sam Neill (76) je razkril, kakšno sporočilo je pripravil za svoje otroke, če mu ostane le še nekaj mesecev življenja. Filmski zvezdnik je namreč na družabnih omrežjih delil srce parajočo diagnozo krvnega raka v tretji fazi. Hollywoodski igralec je ob tem zapisal, da je začel po diagnozi ne-Hodgkinovega limfoma načrtovati, kaj bo povedal sinu Timu, hčerki Eleni in vnukom.

»Nisem vedel, kako dolgo bom še živel. Zato sem pomislila, da bi verjetno moral kaj napisati otrokom in vnukom, ker me čez nekaj mesecev morda ne bo več. Dobro bi bilo, če bi imela kaj mojega, pa tudi nekaj stvari, ki sem jih naredil.« Razkril je tudi, da je začel jemati novo eksperimentalno zdravilo za boj proti omenjeni bolezni, potem ko kemoterapija ni delovala. Kljub obetajočim novicam Neill ve, da ne bo trajalo večno. Zdravniki so mu povedali, da bo nekoč zdravilo prenehalo delovati, na kar je rekel, da je pripravljen. »Na noben način se ne bojim smrti. To me ne skrbi. Od začetka me ni skrbelo, vendar me je jezilo. Jezim se, ker obstajajo stvari, ki jih še želim početi. Umiranje je zelo razdražljivo. Vendar se ga ne bojim.«

Rak se je vrnil

Neill je povedal, da je lani med prvim potovanjem na Novo Zelandijo izvedel, da ima raka, po dveletni karanteni, zaradi katere se skoraj ni mogel vrniti domov in videti svoje družine. Njegov sin Tim je za Australian Story povedal, da ga je slabo uro po očetovi vrnitvi na Novo Zelandijo poklical zdravnik z grozljivo novico. Tim je nato šel obiskat očeta, medtem ko je bil na kemoterapiji, in bil zgrožen, ko je videl, kako slaboten je. »Bil sem šokiran, zlomil sem se in komaj sem ga objel. Bilo ga je samo kost in koža. In potem se je razburil, da sem razburjen zaradi tega, in mi rekel, da ga spravljam v stres.«

In ko so že mislili, da bi se njegovo zdravstveno stanje lahko izboljšalo, je prejel še hujšo novico – rak se je vrnil, in tokrat je bil resnejši. Neill zdaj prejema infuzijo vsaka dva tedna in bo to počel do konca življenja oziroma dokler zdravilo ne preneha delovati. »Je naporno, zelo temno in depresivno,« še razkriva.

Novico o svoji bolezni je Neill prvič razkril v svojih spominih, kjer je že v prvem poglavju zapisal, da verjetno umira. Za BBC je razkril, da je svoje spomine začel pisati, da bi se odvrnil od bolezni, in si dal razlog, da preživi dan. Knjiga se ozre na 50-letno kariero novozelandskega igralca, pa tudi na njegovo nenadno bolezen. Zvezdnik je bil med letoma 1989 in 2017 poročen z japonsko vizažistko Noriko Watanabe in imata dva otroka, Eleno (32) in Tima (40). Samova najbolj opazna vloga je dr. Alan Grant, ki ga je igral v franšizi Jurski park.