Kraljeva poroka to nedeljo: nevesta bo nosila mamino diamantno tiaro

Jutri se bodo pri nas ženili ptički, v Jordaniji pa se bo možila hči kralja Abdulaha II. in kraljice Ranie, princesa Iman. Petindvajsetletnica, ki bo večno zvestobo obljubila finančniku Jameelu Theriotisu, bo tako odprla sezono kraljevih porok, ki jih letos ne bo manjkalo, na prvi junijski dan se bo poročil tudi njen brat. V Jordaniji dekliščin, kot jih praznujemo v zahodnem svetu, ne poznajo, nekaj dni pred poroko se dekleta namesto v bar odpravijo na zabavo, kjer jim umetnica dlani in roke poslika s kano.

Bodoči nevesti je Rania posodila pas, ki ga je nosila na svoji poroki. FOTOGRAFIJE: Instagram

Takšno zabavo je hčerki pripravila ponosna mama in na družabnem omrežju delila tudi nekaj utrinkov z veselega druženja. Seveda niso manjkale niti solze sreče, še posebno je bodoča nevesta ganila mamo, ko je za zabavo izbrala širok bel in zlat pas, ki ga je Rania nosila na svoji poroki leta 1993. Kot se za princese spodobi, si bo tudi Iman jutri nadela bleščečo tiaro, posuto z diamanti, ki ji jo je za ta posebni dan podarila mama.

Princesa je dragoceno naglavno okrasje že pomerila in jordansko kraljico spravila v jok. Rania je fotografijo presrečne hčerke objavila na spletu ter ob njej zapisala: »Ko so mi prvič v roke položili mojo deklico, sem vedela, da življenje ne bo nikoli več enako. In kmalu bo ta deklica nevesta. Moja zlata Iman, tako zelo vesela sem zate in tako zelo ponosna na to, kar si postala.«

Čudovito tiaro je Rania prvič nosila leta 2001, ko je z možem obiskala Veliko Britanijo ter se udeležila državniškega banketa, ki sta ga njima na čast pripravila kraljica Elizabeta II. in njen mož princ Filip. Istega leta je z njo pozirala tudi za uradni portret.

Kraljica Rania je to tiaro prvič nosila leta 2001 na banketu pri britanski kraljici Elizabeti II.

Iman in Jameel, ki je državljan Venezuele, že več let pa živi in dela v New Yorku, sta zaroko uradno oznanila julija lani, s tem pa presenetila rojake in oboževalce po svetu, saj svoje zveze do tistega trenutka nista obešala na veliki zvon in mnogim se ni niti sanjalo, da je princesa zaljubljena. Le nekaj dni za njo je zaroko oznanil tudi princesin starejši brat in prestolonaslednik, princ Husein. Jordanski kralj in kraljica imata še dva otroka, ki pa bosta s poroko najbrž še nekoliko počakala. Princesa Salma namreč šteje 22 let, najmlajši princ Hašem pa 18.