Kralja Karla III. operirali, takšno je njegovo stanje (FOTO)

Britanskega kralja Karla III. so sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer je prestal načrtovano operacijo prostate. Že pred tednom dni je Buckinghamska palača na presenečenje javnosti razkrila, da bo britanski monarh zaradi povečane prostate moral na operacijo.

»Kralja so danes zjutraj sprejeli v eno od londonskih bolnišnic na načrtovan zdravstveni poseg. Njegovo veličanstvo se zahvaljuje vsem, ki so mu v zadnjem tednu poslali lepe želje, in z veseljem ugotavlja, da ima njegova diagnoza pozitiven vpliv na ozaveščanje javnosti o zdravju,« je v izjavi zapisala palača.

Po posegu so mediji opazili Karlovo soprogo, kraljico Camillo, ki je zapustila poslopje bolnišnice. FOTO: Toby Melville Reuters

Britanski mediji so pozneje poročali, da je kralj operacijo že prestal in da se po njej dobro počuti. Pred samim posegom naj bi tudi obiskal svojo snaho, princeso Kate, ki je v isti bolnišnici nedavno prestala operacijo abdomna. Po posegu so mediji opazili Karlovo soprogo, kraljico Camillo, ki je zapustila poslopje bolnišnice.