Ko je izmučena, arabska Jackie Kennedy brska po omarah

Njena domovina ima v lasti več Londona kot britanska kraljevska družina, a kljub temu je Moza bint Naser razmeroma neznana. Modna revija Vanity Fair jo je uvrstila med najlepše oblečene ženske na svetu, nekateri jo primerjajo z nekdanjo ameriško prvo damo Jackie Kennedy, pred leti pa je očarala tudi zdaj že pokojnega britanskega princa Filipa, ko je s soprogom, nekdanjim katarskim emirjem Hamadom bin Halifom Al Tanijem, obiskala Windsor.

Mož ji je leta 2012 za 700 milijonov evrov kupil modno hišo Valentino.

Moza je Hamadova druga žena in edina izmed njegovih treh žena, ki se izpostavlja v javnosti. S šejkom ima sedem otrok, med katerimi je tudi sedanji katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani. Hamad bin Halif ima sicer 24 otrok s tremi ženami. Elegantna 63-letnica dobro ve, da so oči javnosti uprte vanjo, in poskrbi, da je vedno urejena do popolnosti. Soprog ji je leta 2012 za 700 milijonov evrov kupil modno hišo Valentino in ji podaril petodstotno lastništvo slovite draguljarne Tiffany's. Njena družina ima poleg tega v lasti londonski nebotičnik Shard, veleblagovnico Harrods in londonsko Olimpijsko vas.

A kljub eleganci Moza bint Naser nima svojega stilista, saj da ne bi mogla najti nikogar, ki bi razumel, kaj želi. »Moda je zame kot duševno zdravljenje. Ko sem izmučena, grem v garderobo in brskam po omarah ter poskušam kombinirati in popraviti stvari.« Kakor je povedal brazilski modni oblikovalec Victor Dzenk, je Moza poleg tega, da je prelepa, zelo umirjena, govori s pridušenim glasom in vedno ve, kaj hoče.

Rodila se je v Katarju, mladost pa je preživela v Egiptu in Kuvajtu, dokler se leta 1977 ni vrnila v domovino in se poročila s šejkom Hamadom. Šolala se je na katarski univerzi in naredila magisterij iz javne politike v islamu, ima tudi častne doktorate univerz Georgetown, Imperial College London, Virginia Commonwealth in Texas A&M. Je soustanoviteljica Katarskega sklada za izobraževanje, znanosti in razvoj skupnosti, revija Forbes pa jo je pred leti uvrstila na lestvico sto najvplivnejših žensk na svetu. V državi, ki je strogo konservativna, velja za razsvetljenko, kljub temu pa ima tudi kritike, ki ji očitajo, da ne naredi ničesar za pravice žensk.