Khloe in Tristan pričakujeta drugega otroka

Oboževalci resničnostne zvezdnice Khloe Kardashian niso mogli verjeti svojim ušesom, ko so izvedeli, da 38-letnica s pomočjo nadomestne mame pričakuje drugega otroka z nekdanjim partnerjem Tristanom Thompsonom. »Khloe je neskončno hvaležna tej neverjetni ženski, ki ji bo podarila tako čudovit blagoslov. Prosimo, da ji omogočite zasebnost, da se bo lahko osredotočila na svojo družino,« so v izjavi za javnost sporočili predstavniki Kardashianove.

4 leta je stara njuna hči True.

Khloe in sedem let mlajši košarkarski zvezdnik sta se sicer razšla decembra, ko mu je starleta Marlee Nichols, s katero je imel lansko pomlad kratko afero, medtem ko je bil v razmerju s Kardashianovo, rodila sina. To je bila za Khloe, ki jo je Tristan že večkrat prevaral, med drugim celo z najboljšo prijateljico njene mlajše sestre, kaplja čez rob in odločila se je, da ga vrže na cesto.

Tristan je skakal čez plot tudi, ko je bila Khloe noseča. FOTOGRAFIJI: Instagram

A če so njeni oboževalci ob prejšnjih podobnih primerih zvezdnika chicaških bikov obsojali, s Khloe pa sočustvovali, kot kaže, ni več tako. »Tristan je vedel, da bo decembra dobil otroka in da bo vsega konec, zato je otroka s Khloe spočel novembra,« je denimo na družabnem omrežju zapisal mladenič, ki podrobno spremlja življenja članov družine Kardashian, medtem ko se je drugi vprašal: »Je ženska res nadomestna mama ali je zanosila, ko je Tristan z njo varal Khloe?« Do slednje je bilo neprizanesljivih tudi mnogo žensk, ki so jo večinoma ozmerjale z nespametno in naivno.

»Povsem verjamem, da vsak zasluži drugo priložnost, ne pa tudi sedme in šestnajste,« se je glasil eden od komentarjev ob novici o povečanju družine Thompson-Kardashian. Khloe je Tristana namreč po vsaki prevari vzela nazaj in mu oprostila, in čeprav trenutno od decembra nimata stikov in ne komunicirata, jih ni malo, ki so prepričani, da bosta po rojstvu drugega otroka spet postala par. Vsaj do njegovega naslednjega skoka čez plot.