Kate naj bi bolniško odsotnost podaljšala za kar nekaj časa

Po tem, ko je valižanska princesa marca svet obvestila, da je zbolela za rakom in se bo zato umaknila iz javnosti in se posvetila zdravljenju, so Kate redko opazili, le nekajkrat se je v spremstvu moža odpravila v lokalno trgovino. Prav tako njeni predstavniki javnosti ne obveščajo o tem, kako poteka zdravljenje, tu in tam njen mož na katerem od obiskov poteši radovednost Britancev, ko odgovori na vprašanje, kako je s Kate. Običajno so odgovori skopi, a menda se njegova žena počuti precej bolje, zdravljenje pa poteka dobro. Kljub temu naj bi bodoča britanska kraljica po neuradnih informacijah, ki so jih objavili nekateri britanski mediji, bolniško odsotnost podaljšala kar do konca leta.

Veliko srečo ima, da se lahko nasloni na moža in druge družinske člane, saj so ji vsi na voljo in vsi ji pomagajo.

Sprva je bilo sicer rečeno, da se bo na delo vrnila po velikonočnih praznikih, a so ti prišli in minili, Kate pa še vedno ni na spregled. »Princesa si bo vzela čas in dosledno sledila napotkom zdravnikov. Ko ji bodo ti dali zeleno luč, da lahko začne spet delati, bo to tudi storila, in nič prej,« je reviji People razkril vir blizu Kate, ki ni želel biti imenovan.

Britanci izkoristijo vsako priložnost, da priljubljeni princesi pošljejo lepe želje. FOTO: Chris Jackson/Reuters

»Kate ima ogromno notranje moči in to ji bo pomagalo, da se vrne na delo, ko se bo počutila pripravljeno. Veliko srečo ima, da se lahko nasloni na moža in druge družinske člane, saj so ji vsi na voljo in vsi ji pomagajo, saj si želijo, da se povsem posveti svojemu zdravju,« je še dejal omenjeni vir, ki je prepričan, da so kraljevi v teh težkih časih ponovno pridobili priljubljenost, saj so ljudje nanje začeli gledati kot na sebi enake: »Trenutno so izredno ranljivi in s tem so pokazali, da niso imuni proti boleznim, nesrečam … nihče ni. In Britanci se tako počutijo bolj povezane z njimi. Morda v vsaki slabi stvari res tiči nekaj dobrega.«