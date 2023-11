Kaj je naredila s svojim obrazom? Ves svet se ji čudi

Oboževalci svetovno znane manekenke Adriane Lima so bili v popolnem šoku, ko so na nedavni premieri filma v Los Angelesu zagledali lepotico. Čeprav velja za eno najlepših Viktorijinih angelčkov vseh časov, je njen videz tokrat pustil mnoge brez besed. V zadnjem času si namreč ni več podobna.

Uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da težko verjamejo, da gre za isto osebo. Nekateri so celo na glas razmišljali o tem, da bi bil lahko njen videt posledica otekline zaradi lepotnega posega. Komentatorji so se strinjali, da je šla predaleč, da je videti zategnjena, napolnjena s polnili in da je bilo to popolnoma nepotrebno, saj je bila pred tem "popolna".

Vsi komentarji na račun njenega videza seveda niso šli mimo lepotice. Na vse skupaj se je odzvala s fotografijo, na kateri ne nosi ličil. Z njo je želela dokazati, da je njen nekoliko zabuhli videz posledica materinskih obveznosti in utrujenosti.

»To je obraz utrujene mame najstnice, dveh mlajših otrok, zelo aktivnega enoletnika, ki se uči hoditi, in treh psov. Hvala za vašo skrb,« je dodala Adriana, ki je pred leti dejala, da bi si želela, da je ne bi ocenjevali na podlagi njenega obraza in telesa.

Lepotica je pred kratkim dejala, da je materinstvo spremenilo vse v njenem življenju. Lepotni rituali, ki so bili pred tem del njenega vsakdana, niso več v središču njene pozornosti.

»Opazila sem, da da hčerki med odraščanjem kopirata moje navade, zato je pomembno, da kopirata dobre,« je dejala za Vogue leta 2020 in dodala, da jima dovoli, da eksperimentirata z ličili in lepotnimi pripomočki. »Poskušam ju naučiti, kako naj imata radi svojo kožo, katera hrana je zdrava za njuno telo in kako pomembna je meditacija za mentalno zdravje.