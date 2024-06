Joe Jonas po koncu razmerja uživa v Črni gori

Luksuzni oddih v objemu morja, poskrbljeno je za vsako željo, osebje te razvaja do onemoglosti. Ja, to je lahko precej dober recept za prebolevanje propadlega ljubezenskega razmerja, vsaj če imaš dovolj pod palcem, da si to lahko privoščiš. In Joe Jones, čigar premoženje je ocenjeno na 50 milijonov, si nedvomno lahko privošči tako drago lizanje ran, pred dnevi je namreč odklenkalo njegovemu petmesečnemu razmerju z igralko Stormi Bree.

V objemu privlačne Stormi je začel pevec pozabljati na razpadel zakon z igralko Sophie Turner, s katero ima dva majhna otroka. Zvezdniška zakonca sta namreč septembra lani nepričakovano sporočila, da sta po štirih letih zagnala ločitveno kolesje.

Romance s Stormi je konec, saj je na prvo mesto postavil hčeri in glasbo.

Toda pevec ločitve očitno ni predolgo objokoval, saj se je začel že januarja videvati s Stormi, sprva precej neobvezujoče in sproščeno, po dveh mesecih pa naj bi začelo njuno razmerje postajati resnejše in globlje. Toda čeprav so se med njima morda začela rojevati pristna čustva, je bilo za zvezdnika očitno prezgodaj, da bi se v celoti predal novi ženski. »Njegovi glavni prioriteti sta zdaj njegova otroka in ustvarjanje glasbe, ne romanca,« kar mu je pobralo levji delež časa, to pa Bree očitno ni zadostovalo. Zakorakala sta po ločenih poteh.

Čeprav je izgubil ljubimko, se ni zvil v klobčič in se skril pred svetom. Ne, Joe je odločen življenje uživati tudi tedaj, ko ima malce grenak priokus. Takoj po koncu razmerja je odletel v Monako in si z bratom ogledal dirko formule 1, od tam pa jo je mahnil v Črno goro in se vanjo zaljubil.

»Črna gora je absolutno zakon!« ni mogel skriti navdušenja, ki ga je podkrepil s serijo fotografij; te so njegovim sledilcem na družbenih omrežjih razkrile, da mu v tej gostoljubni balkanski državi resnično nič ne manjka. Pogumno je namreč skočil v morje Kotorskega zaliva, četudi je bilo z manj kot 20 stopinjami še precej hladno. Kulturo in utrip vsakdana je vsrkaval med sprehodom po Hercegnovem, seveda je moral poskusiti lokalne kulinarične specialitete.

Cene v letovišču, v katerem je v teh dneh pevec, se gibljejo med 1700 in 18.000 evri.

Po koncu vsakega očitno precej natrpanega dne se je vrnil v svojo vilo petičnega črnogorskega letovišča One&Only Portonovi z lastnim bazenom in pogledom na morje. Verjetno si je privoščil tudi marsikaj drugega, kar letovišče ponuja premožnim gostom; ti imajo vseskozi na voljo brezalkoholne pijače in storitve zasebnega kuharskega mojstra, odločijo se lahko za obisk vrhunskega fitnesa s tečaji joge, pilatesa in osebnim trenerjem, se razvajajo v velnes centru s savnami, bazenom in lepotno-zdravilnimi tretmaji. Vse to je šele začetek.