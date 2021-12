Je to res Gibonni? Takšnega obnašanja od njega niso pričakovali (FOTO)

Splitski pevec Gibonni se je znašel v nemilosti hrvaške javnosti. Na božični zabavi v zagrebški Laubi ga je med nastopom tako zaneslo, da je skočil na mizo in hodil po hrani. Posnetki so se znašli na spletu in nanj se je vsul plaz kritik. »Ne vem, ali je bolj žalostno to, da mu ploskajo, ga spodbujajo in snemajo medtem ko on hodi po hrani, ali on sam, ki to počne,« je zapisala Tia Mamić, žena športnega menedžerja Maria Mamića, sicer sina Zdravka Mamića, ki je bila na divji zabavi. Posnetki splitskega pevca, ki je skakal po mizah polnih hrane in uničeval vse pod svojimi nogami, so šokirali hrvaško javnost. Pravijo, da mu to res ni podobno in da je to, kar si je privoščil pravi incident.

Gibonni FOTO: Instagram

Fotografije je komentiral tudi sam Gibonni in se posipal s pepelom. »Vem, da je videti grobo in za to ni opravičila. Žal mi je. Če sem koga užalil, se mu opravičujem. Če sem si zaslužil, da se o tem piše, pa naj se. Razumem ljudi in njihove reakcije, ko vidijo te slike. Jaz bi enako reagiral,« je dejal za Slobodno Dalmacijo Gibonni. Dodal je še, da ga je na nastopu ponesla evforija in da ni bilo namerno. »Ko sem stopil na mizo, nisem pričakoval, da bo na njej hrana.«