Je mladega zvezdnika Evforije ubila ravno droga?

V najstniški televizijski seriji Evforija, ki so jo nominirali za emmyja za najboljšo serijo, je bil Angus Cloud kot preprodajalec drog Fez odličen. Oboževalci so ploskali avtentičnosti, ki jo je vdihnil svojemu liku, nekateri so bili celo prepričani, da je v Angusu tudi v resničnem življenju veliko Feza, češ da ga zgolj z igralskimi veščinami ne bi mogel upodobiti tako celovito in doživeto.

25 let je bil šele star Angus.

»Zmotilo me je, kako so nekateri poenostavljali, da zgolj stopim pred kamero in sem preprosto jaz. Ni res. Trdo sem delal, da se oživil Feza. Nič nima opravka z menoj,« je bila hvala njegove igre zanj nekoliko sladko-grenka. A zdaj se zdi, da je s Fezom vendar imel nekaj skupnega. Droge. Na zadnji julijski dan je igralčeva mama namreč panično poklicala reševalce. Sina je našla neodzivnega, pulza ni zaznala. Obupano je dejala, da se ji zdi, da je vzel prevelik odmerek mamil.

Angus v srečnejših časih s soigralko Zendayo. FOTO: osebni arhiv

»S težkimi srci sporočamo, da smo se morali posloviti od izjemnega človeka. Bil je umetnik, prijatelj, brat in sin, Angus je nam vsem ogromno pomenil,« je njegova družina sporočila črno novico. Kljub hitremu odzivu reševalcev komaj 25-letnemu igralcu ni bilo več pomoči. Lahko so ga zgolj razglasili za mrtvega.

Pokazala bo obdukcija

Ali so Clouda tudi v resnici pokopale droge, kot je posumila njegova mama, bo pokazala obdukcija. A če gre verjeti domnevam njegovih najbližjih, je prevelik odmerek vzel načrtno. Pred dobrim tednom je namreč pokopal svojega očeta, odtlej pa naj bi ga preganjale mračne samomorilske misli. »Z izgubo očeta se ni znal spoprijeti. V malce utehe nam je zgolj, da vemo, da je zdaj spet s svojim očetom, ki je bil tudi njegov najboljši prijatelj,« je dejala njegova družina in še dodala, da Angus ni skrival svojih notranjih bojev in težav z duševnim zdravjem. »Upamo, da bo njegova prezgodnja smrt opomnik drugim, da niso sami in da se nikomur ni treba s svojimi stiskami boriti v tišini in skrivaj.«

Očitno ni več zdržal notranjih bolečin in je predal boj. FOTO: John Nacion/cover images

Angusovo življenje se je končalo, preden je sploh dobro začel živeti. Ugasnila je igralska kariera, ki je bila v vzponu. Preden je namreč 2019. postal del zasedbe uspešne Evforije, z igro ni imel nikakršnih izkušenj. Po naključju je na newyorških ulicah pritegnil pozornost iskalke igralcev Eleonore Hendricks, a je bil mladenič skeptičen, prepričan, da je vse zgolj neslana potegavščina. Vseeno je privolil v srečanje z direktorico kastinga Jennifer Veneditti. Drugo je zgodovina. Dobil je vlogo in zasijal na nebu mladih zvezd, hollywoodska vrata so se mu začela na stežaj odpirati. Nedavno je z Johnom Malkovichem zaigral v drami The Line. Trije njegovi projekti so v postprodukciji in bodo do gledalcev prišli posthumno, tudi film Freaky Tales s Pedrom Pascalom, ki je trenutno eno najbolj vročih imen Hollywooda.