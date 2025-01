Izbrali najbolj podobne zvezdnike in zvezdnice

Znanstveniki so uporabili zlati rez – posebno enačbo, s pomočjo katere je mogoče izračunati skladnost oz. lepoto katere koli stvari na svetu –, da bi poiskali zvezdnike, ki so si najbolj podobni.

Naloge se je lotila ekipa Spin Genie, rezultate pa so objavili na svojem blogu. Na vrhu lestvice zvezdnikov, ki so si najbolj podobni, sta se znašla Dylan McDermott in David Schwimmer, med ženskami pa Emma Mackey in Margot Robbie. Slednja se velike podobnosti s kolegico zaveda in je na ta račun pred časom dejala, da sta z režiserko filma Barbie, v katerem je Robbiejeva igrala glavno vlogo, menili, da bi bilo zabavno, če bi k sodelovanju povabili tudi Mackeyjevo.

Emma Mackey FOTO: Mario Anzuoni/Reuters FOTO: Profimedia

»Leta so mi govorili, da sem podobna punci iz nanizanke Sex Education, Emmi Mackey,« je Robbiejeva priznala spletnemu portalu BuzzFeed.

Pri vrhu lestvice zvezdniških dvojnikov so tudi Henry Cavill, ki ga med drugim poznamo iz nanizanke The Witcher, in Matt Bomer iz serije Patrulja prekletih (drugo mesto), »par« sta Mick Jagger in njegov 51 let mlajši stanovski kolega Harry Styles (tretje mesto). Med zvezdnicami sta se na drugem mestu najbolj podobnih znašli Halsey in Millie Bobby Brown, na tretjem pa Cassie and Zendaya.

Dylan McDermott in David Schwimmer sta si po izračunih najbolj podobna. FOTO: Profimedia

David Schwimmer FOTO: Profimedia

Po izračunih sta si zelo podobna lomilec src gledalk George Clooney in Guillermo Zapata (šesto mesto na lestvici), težko je, pravijo številke, ločiti tudi Courteney Cox in Demi Moore (šesto mesto) ter Natalie Portman in Keiro Knightley (osmo mesto). Enačba je odkrila tudi nekoliko presenetljivo podobnost med manekenko Bello Hadid in igralko Jennifer Lawrence (deveto mesto). Verjetno bi brez enačb in s prostim očesom katerega od parov izpustili ali pa kakšnega dodali, a matematika je matematika in menda nikoli ne laže.

Enačbo zlatega reza so za računanje lepote uporabljali že stari Grki. Renesančni genij Leonardo Da Vinci je na podlagi te enačbe narisal svojega slavnega Vitruvijevega človeka, ki predstavlja popolno moško telo.