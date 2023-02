Iz bolnišnice žalostna vest o priljubljenem igralcu: ni več upanja

»Danes so zdravniki družini sporočili, da ni več upanja.« To je o zdravstvenemu stanju priljubljenega ameriškega igralca Toma Sizemora, ki je bil 18. februarja hospitaliziran zaradi možganske anevrizme, povedal njegov menedžer Charles Lago.

Družina bo več o tem sporočila v sredo, ob tem pa javnost naprošajo za zasebnost. »Zahvaljujejo se za stotine sporočil podpore in molitve, ki so jih prejeli. To so težki dnevi za družino,« je sporočil Lago.

Slavo so 61-letniku prinesle vloge v filmih, kot so Saving Private Ryan, Black Hawk Down in Natural Born Killers. S prepoznavnostjo in denarjem je v njegovo življenje vstopila odvisnost od drog – tudi od heroina.

Znan je bil tudi po nasilnih izbruhih. Prav zaradi nasilja v družini se je znašel celo v zaporu, poroča spletna izdaja The Guardiana.

