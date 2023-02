Tom Sizemore zaradi anevrizme v kritičnem stanju

Zdaj lahko samo še čakamo in upamo na najboljše. Tako je sporočil Charles Lago, menedžer ameriškega igralca Toma Sizemora, ki se na intenzivnem oddelku losangeleške bolnišnice bori za svoje življenje. V noči na nedeljo, bilo je okoli druge jutranje ure, je zaradi možganske anevrizme namreč izgubil zavest. Na njegovo srečo ga je nekdo našel in poklical rešilca, dovolj hiter odziv pa je zvezdniku dal možnost preživetja. »Trenutno je v bolnišnici. Njegova družina se dobro zaveda, kakšna je situacija, in le upa na najboljše,« je dejal Lago in še dodal, da je prezgodaj, da bi lahko sklepali in govorili o okrevanju. »Je v kritičnem stanju na opazovanju.«

Med Tomovimi odmevejšimi filmskimi hiti je tudi oskarjevska uspešnica Reševanje vojaka Ryana. FOTO: Pro Plus

61 let šteje zvezdnik.

Pomembno vlogo na poti zdravljenja odvisnosti je imel njegov prijatelj in igralski kolega Robert De Niro. FOTO: Osebni arhiv

Sizemore, ki trenutno bije bitko za življenje, je v večdesetletni karieri dokazal, da ima igralski talent. Ta se je morda še najbolj izrazil v filmskih hitih, kot so Rojena morilca, Reševanje vojaka Ryana in Sestreljeni črni jastreb, medtem ko mu je vloga v kriminalki Zaščitena priča prinesla nominacijo za zlati globus. A dosegel bi morda lahko še bistveno več, če ne bi bil hkrati svoj največji sovražnik, saj že skoraj vse od začetka na njegov igralski dar mečejo temno senco zloraba drog in nasilni izbruhi, zaradi česar je dodobra spoznal tudi notranjost jetniške celice. Med drugim je bil 2003. obsojen zaradi družinskega nasilja nad tedanjim dekletom Heidi Fleiss, kar mu je prineslo sedem mesecev bivanja za zapahi.

Obtožbe nasilja pa so nato spet vzklile 2009. in še dve leti pozneje, le da naj bi v teh primerih eksplodiral nad bivšo ženo. A ni bila le vročekrvnost tista, s katero si je debelil policijsko kartoteko. Večkrat je prišel navzkriž z zakonom tudi zaradi zlorabe drog, od metamfetamina in kokaina do heroina, proti demonom odvisnosti pa se je odmevno boril tudi v resničnostni oddaji Celebrity rehab pod mentorstvom dr. Drewa. A čeprav je tedaj lahko končno ponosno rekel, da je naposled trezen – to je bilo pri njegovih 51 letih –, njegovih težav še ni bilo konec. Svojemu barvitemu spisku je pred petimi leti dodal še obtožbe spolnega nadlegovanja, česar ga je obtožila 26-letnica, trdeč, da jo je neprimerno otipaval pred 15 leti med snemanjem filma Rojena morilca. Obtožbe je igralec kategorično zavrnil, pozneje pa je bila opuščena tudi tožba.