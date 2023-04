Legendarni zvezdnik po letu in pol pokukal iz hiše: govori se, da trpi za demenco (FOTO)

Nekdaj je bil srce in duša razvratnih hollywoodskih zabav ter kljub svojemu statusu zagrizenega samca neustavljiv šarmer, ki se mu ženske preprosto niso mogle upreti. A teh uživaških dni je za Jacka Nicholsona že davno konec, ostal je le še zaprisežen samec in samotar z veliko začetnico. Pred letom in pol je preprosto izginil z obličja zemlje, zato je več njegovih prijateljev menda že začelo resno skrbeti, da ne bo umrl podobne smrti kot njegov nekdanji sosed in stanovski kolega Marlon Brando, sam in osamljen. Tako je zdaj v meki filmskih sanj pošteno završalo – izmuzljivega Nicholsona so prvič po 18 mesecih namreč spet ujeli fotografski objektivi. In zamrznili nič kaj laskavo podobo na pogled utrujenega in neurejenega igralca, kako se na balkonu svoje kalifornijske vile preteguje, zeha in si mane oči.

85 let jih že šteje slavni igralec.

Razmršeni lasje. Nekoliko zanemarjen. V navadni trenirki. Tako so nič kaj laskavih besed tabloidi opisali Nicholsona, ki pa so mu zvesti oboževalci nemudoma skočili v bran. »Če si Jack Nicholson in star 85 let, si lahko videti, kot prekleto želiš!« je čivknil eden, več drugih je poudarilo, da ima že 85 let in naj ga vendar pustijo pri miru. Spet tretji so dejali, da tudi več desetletij mlajši niso videti najboljše, ko se zbudijo. »Ne glede na vse, še vedno je neprimerno bolj kul kot večina preostalega sveta!«

Stik ohranja z redkimi

Oskarjevec je v javnost nazadnje stopil oktobra 2021, ko je s sinom Rayem navijal na košarkarski tekmi ekipe LA Lakers. In prav Ray, ki se mu je rodil iz afere z Rebecco Broussard, zaradi katere je po vodi splavalo njegovo najdaljše, kar 25-letno razmerje z Anjelico Huston, je eden redkih, s katerimi hollywoodski težkokategornik še ohranja stike. »Jasno je dal vedeti, da je njegov dom njegov grad, njegovo zasebno svetišče. A ljudje si želijo, da bi kdaj pa kdaj vendar stopil tudi ven, vsaj toliko, da bi prijateljem zagotovil, da je z njim vse v redu,« je povedal vir.

Ko sem odraščala brez očeta, sem iz sence in polna frustracij opazovala otroke drugih zvezdnikov, kako brez vsakršnih težav dobivajo filmske vloge.

»Z nekaj sorodniki sicer ohranja stike, najbolj z Rayem, a njegovih dni druženja je že davno konec.« Še dodatne skrbi so zanetile govorice z začetka leta, da se je igralec zaprl pred svetom in se že pred časom tudi praktično upokojil – njegov zadnji film je namreč star že 13 let – zaradi težav s spominom, ki da naj bi bile posledica nerazkrite demence. »Telesno je z njim vse v redu, a njegov um je odšel,« je januarja neimenovani vir rumenemu tisku vrgel kost za glodanje, a menda v tem ni niti zrna resnice. Tako je malce pozneje namreč zatrdil Bill O'Reilly, nekdanji voditelj oddaje Fox News, češ da ga je obiskal pred le par meseci ter da je bilo z zvezdnikom takrat vse v najlepšem redu. »Na dolgo in široko sva se pogovarjala. Prijatelja sva že več desetletij. Ne pozabite, star je 85 let, a mu um še vedno dela hitreje kot ameriškemu predsedniku!«

Nebrzdani hedonizem

Danes mu očitno ustrezata samota in družba samega sebe, kar pa je v diametralnem nasprotju z njegovo mlajšo različico. Ko je pred desetletji cvetela njegova filmska kariera, je bilo podobno bohotno tudi njegovo družabno in ljubezensko življenje. Njegov vsakdan so bile namreč razvratne zabave, ki se nikoli niso končale, prepojene z alkoholom, drogami in seksom. Živel je v nebrzdanem hedonizmu. »V hladilniku sploh ni imel hrane. Le mleko za svoj občasno občutljivi želodec, pivo in vrečke marihuane, da je tako ostajala sveža,« je o tistih dneh v igralčevi biografiji pisal Marc Eliot.

Spremenil se je v zagrizenega samotarja. FOTO: Defd/Kinoarchiv

V Nicholsonovi postelji pa so se zvrstile verjetno vse najlepše ženske, med temi Michelle Phillips, Jill St. John, Winnie Hollman, Bebe Buell, Lara Flynn Boyle, Kate Moss, Rebecca Broussard. »Je kot stroj za seks, ki se nikoli ne ustavi,« je o njem dejala Playboyeva lepotica Karen Mayo-Chandler, Kim Basinger pa, da še nikoli ni spoznala tako seksualne osebe, kot je Jack. Nič čudnega torej, da je oče postal kar šestkrat s petimi različnimi ženskami. No, po svojih kalkulacijah le petkrat, saj najmlajše Tesse, ki naj bi bila sad njegove afere z natakarico Jeannine Gourin, nikoli ni priznal za svojo hčer. »Ko sem odraščala brez očeta, sem iz sence in polna frustracij opazovala otroke drugih zvezdnikov, kako brez vsakršnih težav dobivajo filmske vloge ali zastopstva pomembnih agencij. Te frustracije pa so nedavno postale še neprimerno večje. Ti otroci slavnih se namreč pritožujejo, da se jih je v medijih prijel vzdevek nepootrok, namesto da bi odprtih rok zagrabili to podarjeno priložnost,« je februarja zapisala Tessa, ki poskuša prodreti v svet igralstva. Izdala je še, da ji je bilo že kot dekletcu zabičano, da ne sme nikomur razkriti, kdo je njen biološki oče, ter da je bilo njeno rojstvo le »postranska škoda« afere.

Ženske so bile pred njim nemočne. FOTO: Press Release

Na vrhuncu slave je življenje zajemal z veliko žlico. Kaj z žlico, z zajemalko! FOTO: Www.imdb.com