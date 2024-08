Imane Khelif vložila tožbo! Omenja Elona Muska in J. K. Rowling, ki naj bi prva sprožila govorice, da je moški

Pisateljica J. K. Rowling in Elon Musk sta imenovana v kazenski ovadbi, ki je bila v petek vložena pri francoskih oblasteh zaradi domnevnega »hudega spletnega nadlegovanja« alžirske boksarke in olimpijske prvakinje Imane Khelif. To informacijo je za Variety potrdil Nabil Boudi, Khelifin pariški odvetnik.

»Eno najboljših teniških igralk na svetu, Sereno Williams, so večkrat primerjali z opico ali gorilo,« v svoji kolumni Nič človeškega piše Lara Paukovič. Williams so obtoževali tudi, da je moški.

Tožba je bila vložena proti platformi X, kar po francoski zakonodaji pomeni, da »lahko tožilci preiskujejo vse ljudi,« vključno s tistimi, ki so pisali sovražna sporočila pod psevdonimi.

Ni transspolna, rodila se je kot ženska

»V tožbi sta navedena Rowlingova in Musk. Če bo zadeva prišla na sodišče, jima bodo sodili. Čeprav je bila tožba vložena v Franciji, bi lahko bili tarča tudi ljudje v tujini. Urad za boj proti sovražnemu govoru na internetu ima možnost vložiti prošnje za medsebojno pravno pomoč v drugih državah,« je dejal odvetnik in dodal, da bo del preiskave tudi Donald Trump.

Khelif ni transspolna oseba in se ne identificira kot interspolna, v nasprotju z nepotrjenimi trditvami na družbenih omrežjih.

Spomnimo, Khelif je bila deležna neresničnih obtožb, da je moški, in se s tem znašla v središču dogajanja v Parizu, potem ko so jo suspendirali s svetovnega prvenstva, kjer so DNK testi pokazali, da ima kromosome XY in presežek testosterona. Do takšnih pojavov lahko pride pri nekaterih hormonskih in razvojnih motnjah, a to ne pomeni, da je testirana ženska v resnici moški.

Napadel jo je tudi Trump

Največ napadov je Imane Khelif doživela na družbenih omrežjih, predvsem na X, v boj pa so se vključili tudi znani ljudje. Tako je Rowlingova objavila fotografijo Khelifinega dvoboja z italijansko boksarko Angelo Carini in Alžirko obtožila, da je moški, ki »uživa v stiski ženske, ki jo je pravkar udaril v glavo«.

Musk pa je delil objavo plavalke Riley Gaines, ki je zapisala, da »moški nimajo mesta v ženskem športu.« Lastnik X se je strinjal z njo in dodal: »Vsekakor,« Trump pa je napovedal, »Moške bom držal stran od ženskega športa!«

Angela Carini je že večkrat po porazu planila v jok, dvoboj s Khelif ni bil nobena izjema.

Preberite še: