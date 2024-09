Sydney Sweeney trpela zaradi velikih prsi: Želela sem jih zmanjšati, vesela sem, da jih nisem (FOTO)

V današnji družbi so operacije povečanja prsi izjemno priljubljene. Številne ženske se odločijo za takšno operacijo, da bi spremenile svoj videz in izboljšale svojo samozavest. Ta poseg je postal način, s katerim se številne ženske spopadajo z negotovostmi glede svojega telesa. Toda ni vedno operacija tista, ki prinaša resnično zadovoljstvo in samozavest. Vse več žensk se odloča za sprejemanje svojega telesa takšnega, kot je, in ena izmed njih je tudi zelo znana igralka Sydney Sweeney, ki jo imajo nekateri za seks simbol.

Razmišljala o operaciji

V pogovoru za spletno stran glamourmagazine.co.uk je Sydney razkrila, da je zaradi bujnega oprsja razmišljala o operaciji. »Ko sem bila v srednji šoli, mi je bilo neprijetno, kako velike so moje joške, in sem govorila, da bom, ko bom stara 18 let, šla na operacijo, da bi jih zmanjšala. In mama mi je rekla: 'Ne delaj tega. Na fakulteti boš obžalovala.’ In tako sem vesela, da nisem šla. Všeč sta mi. Sta moji najboljši prijateljici. Vsako telo je lepo. Ko si samozavesten in srečen v sebi, je to res vidno drugim ljudem,« je povedala.

Po pisanju omenjene spletne strani je ta ameriška igralka v srednji šoli pogosto nosila prevelike puloverje, da bi bila velikost njenega oprsja manj vidna. »V tako mladih letih sem šla skozi ta proces zakrivanja svojega telesa,« je dejala in dodala: »Dekletom želim pokazati, da je čudovito, lepo in krepilno imeti telesa, kot jih imamo.«

Sweeny je, čeprav ima šele 26 let, igrala že v številnih filmih in televizijskih serijah. Med drugim je skupaj z Zendayo zaigrala v zelo uspešni seriji Euphoria, pa tudi v seriji Everything Sucks!, ki je bila med gledalci zelo dobro sprejeta.

Sweeney je nedavno tudi razburkala splet s slikami z ladje. Z njimi je povzročila pravo navdušenje.