Igralec povzročil stampedo in smrt ženske

Zanj najbrž niste slišali še nikoli, a gre za filmskega igralca, ki ga najbrž spremlja eno najbolj številnih občinstev na svetu, in multimilijonarja, ki živi razkošno življenje največjih svetovnih zvezdnikov. Alu Ardžun je indijski igralec iz tako imenovanega Tollywooda, segmenta indijskega filma v teluščini, jeziku, ki je široko razširjen v zveznih državah Andra Pradeš in Telangana. Sedež industrije je v soseski Film Nagar v Hiderabadu, od leta 2021 pa je glede na prihodke blagajn Tollywood prehitel celo sloviti Bollywood, ki se nanaša na hindujsko produkcijo iz Mumbaja. Zaslužki na blagajnah - leta 2022 so prodali vrtoglavih 233 milijonov vstopnic - so namreč večstomilijonski (v evrih), v vsakem primeru pa gre za resno produkcijo in slovitega igralca. Ardžun se od leta 2014 redno uvršča na Forbesov seznam 100 najbogatejših slavnih Indijcev in je v domovini prejel številne nagrade, vključno z nacionalno filmsko nagrado. Velja tudi za enega najboljših plesalcev v indijski kinematografiji.

Histerija

Zvezdniki indijskega filma so senzacija povsod, kjer se pojavijo. Foto: Sujit Jaiswal/Afp

Histerija ob dogodkih, ko se indijski zvezdniki pojavijo v javnosti, je posledično primerljiva z najbolj slovitimi igralci iz Hollywooda, po zadnjem minuli petek pa so Aluja Ardžuna celo aretirali. Po poročanju lokalnih medijev mu namreč očitajo, da je s svojim nenapovedanim obiskom na filmski projekciji povzročil stampedo oboževalcev, v katerem je bila poteptana ženska. Ta je pozneje izgubila bolj za življenje. Žrtev je bila ženska v tridesetih letih, ki se je projekcije udeležila s svojim sinom, ki je bil v dogodku hudo poškodovan. Družina umrle je vložila pritožbo proti Ardžunu, njegovi varnostni ekipi in vodstvu kina, je poročal India Today.

Po poročanju medijev se je namreč pred kinom v Hiderabadu v začetku meseca zbrala ogromna množica, da bi uzrla svojega idola Ardžuna, ki je prišel na projekcijo svojega filma Pušpa 2: Pravilo. 42-letnega igralca so aretirali zaradi suma treh kaznivih dejanj, vključno s povzročanjem nevarnosti z nevarnimi orožji ali sredstvi, je za AFP povedal eden od policistov. V zvezi s primerom so aretirali sedem drugih ljudi. Pozneje istega dne je bil Ardžun po poročanju medijev začasno izpuščen na prostost po plačilu varščine.

Dva dni po nesreči je sicer dejal, da je zaradi dogodka »globoko strt«. »Ob spoštovanju potrebe družine žrtve po zasebnosti v obdobju žalovanja ostajam zavezan, da jim ponudim vso možno pomoč pri premagovanju te težke preizkušnje,« je zapisal na omrežju x.

Franšiza filmov Pušpa je na blagajnah v Indiji že zaslužila milijone. Za glavno vlogo v prvem delu serije, ki je izšel pred dvema letoma, je Ardžun prejel nagrado za najboljšega igralca na indijski nacionalni filmski podelitvi.