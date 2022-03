Hrvatica z ogromnimi joški: Nikoli si ne bi mislila, da bodo tako zrasle (FOTO)

Claudia Rivier (26) je doma iz Slavonije, javnosti pa je poznana predvsem zaradi velikega oprsja. Samo na instagramu ima več kot 470.000 sledilcev. Mnogi ji očitajo, da so njene prsi umetne, a sama vztrajno zanika, da bi kdaj šla pod kirurški nož. Zdaj ji je prekipelo in je objavila dokaz – fotografijo oprsja pri 17 in 26 letih. Dodala je, da si niti v milijonu let ne bi mislila, da ji bodo prsi tako zrasle.

Še enkrat je poudarila, da nikoli ni bila na nobeni operaciji, vse da le je stvar genov ...