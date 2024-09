Hrvati so pridržali srbskega igralca, policiste zmerjal z ustaši

Hrvaška policija je na meji s Srbijo v noči na torek pridržala znanega srbskega igralca Sergeja Trifunovića zaradi suma kršenja javnega reda in miru. Igralca so na Hrvaškem pridržali že septembra lani in mu za eno leto prepovedali vstop v državo, na kar se je odzval s hudimi žalitvami na račun hrvaške policije.

Prijeli so ga na mejnem prehodu Bajakovo. Foto: CROPIX

Hrvaška policija je Trifunoviću prepovedala vstop na območje Evropske unije, potem ko ga je v Splitu v dveh dneh večkrat obravnavala zaradi različnih prekrškov, med njimi zaradi sprehajanja psa brez povodca in nagobčnika ter žaljenja policijskih uslužbencev.

Trifunović se je po incidentih vrnil v Srbijo in na družbenem omrežju instagram sporočil, da ne bo nikoli več prišel v Split. Nanizal je vrsto žalitev na račun hrvaških policistov, ki jih je med drugim primerjal z ustaši. Igralec v času te objave ni bil na Hrvaškem, zato je hrvaška policija čakala na trenutek, ko bo spet vstopil v državo.

Hrvaške policiste je zmerjal z ustaši.

Policisti so zoper igralca vložili obtožni predlog zaradi njegove objave na družbenem omrežju 10. septembra lani, s katero naj bi kršil javni red in mir. Trifunović je na družbenem omrežju objavil besedilo z neprimerno vsebino, v katerem je grobo žalil policijo in policijske uslužbence. Igralca so včeraj privedli na občinsko prekrškovno sodišče v Splitu, kjer ga čaka novo sojenje.