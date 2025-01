Hollywoodski zvezdnik toži tožilce

Ameriški igralec Alec Baldwin je zaradi zlonamernega pregona in kršitve državljanskih pravic vložil tožbo proti vpletenim v kazensko obtožbo, ki ga je bremenila smrti direktorice fotografije Halyne Hutchins na snemanju filma Rust.

Tožba, ki so jo njegovi odvetniki vložili konec prejšnjega tedna na okrožnem sodišču v Santa Feju, med drugim trdi, da so tožilci namerno prikrili dokaze, ki bi Baldwina razrešili krivde, pa tudi, da so »na vsakem koraku iskali grešnega kozla«, da bi »zlonamerno sprožili ali pospešili« sojenje in obsodbo ameriškega igralca. Tožilci, vključno s posebno tožilko Kari Morrissey in okrožno tožilko Santa Feja Mary Carmack Altwies, so bili »zaslepljeni s svojo željo, da bi Baldwina obsodili iz napačnih razlogov«, še piše v tožbi. Poleg omenjenih so v tožbi imenovani še trije preiskovalci iz šerifovega urada. »Z nepravilno izvedbo kazenskega postopka so kršili Baldwinove ustavne pravice,« je zapisano v tožbi.

Posebno tožilko Kari Morrissey tožijo še zaradi izzivanja krivega pričevanja. FOTO: Luis Sanchez Saturno/Reuters

Odškodnina, ki jo v primeru zahteva 66-letni ameriški igralec, še ni znana.

Odškodnina, ki jo v primeru zahteva igralec, še ni znana.

Tožba je bila vložena manj kot mesec dni po tem, ko je Morrisseyeva decembra lani umaknila pritožbo na odločitev sodišča, da proti Baldwinu zavrne obtožbo za nenaklepni uboj. Obtožba ga je bremenila odgovornosti za smrt Hutchinsove: Baldwin, ki v filmu Rust nima le glavne vloge, ampak je tudi koproducent vesterna, je med snemanjem leta 2021 v Santa Feju sprožil rekvizitno pištolo, ki je ubila snemalko in ranila režiserja Joela Souzo. Igralec je držal revolver usmerjen proti Hutchinsovi, a je potegnil le kladivce, ne pa tudi sprožilca, snemalka je za posledicami strelne rane v univerzitetni bolnišnici v Novi Mehiki umrla še isti dan.

Alec Baldwin je vložil povračilno tožbo. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Preobrat v sojenju proti Baldwinu je povzročila novica o strelivu, ki ga je moški prinesel na šerifov urad v Santa Feju in dejal, da bi bilo lahko povezano z nesrečo, ki se je zgodila na snemanju vesterna. Tožilstvo je menilo, da je strelivo nepomembno, Baldwinovi odvetniki pa trdijo, da je dokaze namenoma prekrilo.

Julija lani se je kazenski postopek proti Baldwinu končal z razveljavitvijo obtožbe o nenamernem uboju. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

Sojenje proti igralcu za nenamerni uboj so junija lani razveljavili na podlagi napačnega ravnanja policije in tožilstva, ki je proti obrambi zadrževalo dokaze o strelivu. Igralcu je sicer v primeru obsodbe grozilo do 18 mesecev zapora.

Igralčeva odvetnika Luke Nikas in Alex Spiro sta po vložitvi tožbe izjavila, da naj bi bil kazenski pregon namenjen iskanju resnice in pravice, ne pa »zasledovanju osebnih ali političnih koristi ali nadlegovanju nedolžnih«. Kari Morrissey in drugi tožniki so po njunih besedah vsakič znova kršili to osnovno načelo in poteptali Baldwinove pravice. »To tožbo vlagamo, da bi tožniki odgovarjali za svoje neprimerno ravnanje in da bi jim preprečili, da bi to storili komu drugemu,« sta dodala.

Morrisseyeva je povedala, da je oktobra 2023 ekipa tožilstva izvedela, da namerava Baldwin vložiti povračilno civilno tožbo: »Veselimo se srečanja na sodišču.«

Hilaria Baldwin je zaskrbljeno spremljala moževo sojenje. FOTO: Ramsay De Give/Reuters

V ločenem primeru je sodišče orožarko Hannah Gutierrez, ki je rekvizitno pištolo na snemanju pomotoma napolnila s pravimi naboji, 6. marca 2024 spoznalo za krivo smrti iz malomarnosti in jo obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni. Tožbo je vložila tudi družina Hutchinsove, in sicer proti Baldwinu in drugim producentom vesterna, dosegli so finančno poravnavo.