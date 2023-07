Hollywoodska izjema: v 31 letih skoraj ni bilo dneva, ki ga nista preživela skupaj

Sarah Jessica Parker in Matthew Broderick sta tista hollywoodska izjema, ki po 31 skupnih letih kljubuje vrtoglavo visoki statistiki ločitev v filmski meki. A čeprav sta dokaz, da sta dolgotrajna ljubezen in brezpogojna predanost mogoči, njun začetek ni bil gladek in kot iz pravljice. Ko sta se namreč spoznala, sta bila oba še v zvezi. »Ker sva bila v razmerjih, je bilo prepovedano, da bi se zapletla, zato sva se drug drugemu izogibala. Vedela sva, da morava biti poštena do najinih partnerjev in se z njima uradno raziti,« je o začetku njune skupne poti dejala zvezdnica. In dodala, da po tem, ko sta odstranila vse ovire, v preteklih treh desetletjih tako rekoč nista preživela dneva narazen.

1992. sta šla na prvi zmenek in ostala skupaj.

Osmi marec 1992. Ta datum je v igralkin spomin vtisnjen z najlepšimi številkami, to je bil namreč dan, ko sta z Matthewom odšla na njun prvi zmenek. »In od takrat sva skupaj. Od tega dne skoraj ni noči, ki je ne bi preživela skupaj. Izjema so bili dnevi, ko je moral eden do naju kam zaradi snemanja in ko je zbolela Matthewova mama ter je odšel k njej, da poskrbi zanjo.«

Če bi lahko patentirala recept za dolg in srečen zakon, bi bila Sarah Jessica in Matthew verjetno najbogatejša zemljana. A kaj ko niti igralka ne ve, zakaj jima je uspelo. »Mislim, da se to spreminja, podobno, kot se spreminjajo želje in potrebe. A kot se spreminjaš ti, tako se spreminja tvoj partner. Morda je slišati trapasto, a verjetno moraš imeti precej sreče, da ti oseba, s katero si, ostaja všeč. Sčasoma si namreč morata biti všeč dve povsem drugačni osebi od tistih, ki sta se sprva zaljubili.« In sama je nedvomno med temi srečnicami, čeprav tudi Parkerjeva priznava, da pridejo trenutki, ko gresta drug drugemu pošteno na živce. A ko potegne črto, vselej pretehta to, da vsak dan znova spoznava in odkriva moževe nove plati, ki jo osupljajo.

Vsak dan še po toliko časa izvem kaj novega o njem. Zanima me, kaj bere in čemu. Zakaj dela, kar dela.

»Vsak dan še po toliko časa izvem kaj novega o njem. Zanima me, kaj bere in čemu. Zakaj dela, kar dela.« Sicer pa je bil že na začetku njegov značaj tisto, kar jo je pritegnilo z magnetno silo. »Že od prvega dne mi je noro všeč moški, kakršen je. Pameten je, zabaven, všeč so mi bili njegovi prijatelji in življenjski slog. Všeč so mi bile njegove vrednote. In tudi to, kako je potoval po New Yorku.« Broderick namreč ni z mahanjem roke ustavljal taksijev ali se vozil s podzemno železnico, ampak je kilometre ulic premagoval na kolesu, »bilo je kolo, kakršnega so vozili kurirji. Ni imelo zavor, vozil pa se je tako, da se je prijel za zadnji del avtobusa in ga je ta vlekel.«

Ko sta se spoznala, sta se oba videvala z drugimi. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Po petih letih zmenkov sta si izmenjala poročne zaobljube, čeprav Sarah Jessica do tedaj o tem ni sanjarila. »Nisem bila deklica, ki bi sanjarila o svojem poročnem dnevu in pred očmi živo videla sanjske poročne obleke. O tem nisem nikoli razmišljala. Nato pa me je nekega dne prestrelilo, bilo je kot strela z jasnega, da si najbolj na svetu želim, da bi me zasnubil. Pojma nimam, od kod je prišla ta misel. Vem le, da se mi je utrnila že precej zgodaj v najinem razmerju.«