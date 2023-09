Hiše Marilyn Monroe ne bodo podrli

Losangeleska vila v mediteranskem slogu v Brentwoodu, edina, ki ji je Marilyn Monroe lahko rekla, da je bila njen dom, bo ostala. Vsaj še nekaj časa. Potem ko je organizacija Glory of snow trust, ki je hišo najslavnejše blondinke leta 2017 kupila za približno 6,7 milijona evrov, na začetku septembra pridobila dovoljenje za njeno rušenje, so ljudje skočili na noge. V le 24 urah so pod peticijo za preprečitev rušenja zbrali več kot tri tisoč podpisov, zganili pa so se tudi losangeleški uradniki z mestno svetnico Traci Park na čelu. Zagnali so postopek, da bi Marilynin dom razglasili za kulturno in zgodovinsko znamenitost. Dokler končna odločitev, naj se nagne v to ali ono smer, ne bo znana, ni ustavljen le postopek rušenja, temveč so prepovedani posegi na nepremičnini in posestvu.

Kolonialno vilo z bazenom je Marilyn Monroe kupila leta 1961 za 75.000 ameriških dolarjev. Po mladosti v rejništvu in poznejšem življenju zdaj pri tem, zdaj pri onem možu je bila ta hiša, ki jo je kupila po ločitvi od dramatika Arthurja Millerja, prva, ki je bila samo njena. Žal pa v njej ni dolgo uživala.

Novi lastniki igralkinega doma so že dobili dovoljenje za rušenje. FOTO: Mike Blake/Reuters

Le kratke štiri mesece potem, ko je postala ponosna lastnica svojega prvega doma, so jo namreč našli mrtvo v spalnici. Latinski napis Cursum Perfico, ki še danes krasi ploščice na verandi, je bil zatorej še preveč primeren – pomeni namreč: Moje potovanje se konča tukaj.

V vili je živela le štiri mesece, a vendar naj bi iz vsakega prostora, iz vsake sobe vel njen duh. »Vsaka podrobnost, od lesenega stropa do ploščic, ki jih je lastnoročno izbrala na svojih potovanjih, iz vsega odseva njen značaj,« je dejala svetnica Parkova in dodala, da je ob napovedi rušenja dobila na stotine telefonskih klicev, naj reši Marilynin dom. »Kar je Graceland za oboževalce Elvisa Presleyja, to je ta vila za ljubitelje Marilyn Monroe. Je kraj, kjer se je ljudje spominjajo, kraj, kjer je bila srečna in kjer je verjela, da začenja novo, lepše poglavje svojega življenja,« se je oglasil eden največjih oboževalcev in zbirateljev zvezdničinih predmetov Scott Fortner.

Vilo je kupila, ko je razpadel njen zakon z Millerjem.

Upala je, da bo v svoji hiši v Brentwoodu začela novo, srečnejše življenje. FOTO: George Barris/paddle8

Postopek, da igralkin dom pridobi status kulturnega spomenika, je torej stekel. Prvič so hišo za kulturno dediščino predlagali že leta 2013, vendar so tedaj ugotovili, da bi bilo potrebnih še nekaj raziskav, preden bi jo lahko za dediščino tudi razglasili. T. P.