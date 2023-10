Gwen Stefani dobila zvezdo na pločniku slavnih

Po več kot 30 letih na glasbeni sceni je tudi za Gwen Stefani napočil čas, ko je dobila svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Pevka, producentka, igralka, modna oblikovalka in še kaj bi se našlo, se je izjemno razveselila novice in na družbenem omrežju s svojimi več kot 17 milijoni sledilcev delila svoj portret iz osnovne šole, ob njem pa zapisala: »Kdo ji bo povedal, da bo dobila zvezdo na pločniku slavnih?! Zdi se kot sanje!! Hvala vsem, ki ste mi to omogočili.«

Gwen z možem Blakom ter sinovi Kingstonom, Apollom in Zumo Foto: reuters

»Gwen Stefani je ponos Kalifornije in z največjim veseljem ta megatalent sprejmemo na našem pločniku,« pa je ob razkritju, komu namenjajo 2764. zvezdo, dejala Ana Martinez, ena tistih, ki odločajo o novih zvezdah na hollywoodskem pločniku. Na slovesnosti ob odkritju zvezde so 53-letni Gwen, ki je za to priložnost izbrala srebrno obleko, okrašeno z zvezdami, ob strani stali mož, prav tako uspešen glasbenik Blake Shelton, njeni sinovi iz prejšnjega zakona ter ponosni starši, ki so razkrili, da je Gwen od mladih nog oboževala glasbo in ples in vedno rada zabavala družinske člane ter njihove prijatelje. Ganjena glasbenica, ki ni mogla skrivati solza sreče, se jim je zahvalila za podporo in dejala, da kljub letom nastopanja in uspehov še vedno ne more verjeti, da jo je doletela čast in je dobila svojo zvezdo.

Njena zvezda je že 2764. na slovitem pločniku.

Mnogo nagrad

V svoji karieri, ki jo je začela v skupini No Doubt, je bila Stefanijeva nagrajena s tremi grammyji, leta 2002 je zmagala s pesmijo Let Me Blow Ya Mind, pri kateri se ji je pridružila raperka Eve, eno leto pozneje je bila nagrajena za komad Hey Baby in še eno leto pozneje za Underneath It All. Poleg grammyjev, ki veljajo za najbolj prestižne glasbene nagrade, je v karieri prejela še 53 drugih ter si prislužila še 137 nominacij.

Gwen s možem Blakom ter sinovi Kingstonom, Apollom in Zumo.

Je ponos Kalifornije in z največjim veseljem ta megatalent sprejmemo na našem pločniku.

Po več kot desetih letih v skupini No Doubt se je odločila za samostojno pot, se vmes na kratko ponovno združila z nekdanjimi glasbenimi kolegi, vmes nastopila v nekaj serijah ter igranih in dokmentarnih filmih, ustvarila svojo znamko oblačil ter ličil, zadnje desetletje pa sodeluje tudi pri resničnostni oddaji The Voice, v kateri med bolj ali manj nadarjenimi Američani iščejo naslednjo glasbeno zvezdo. Kot žirantka v oddaji je spoznala tudi zdajšnjega moža, postavnega country zvezdnika Sheltona, s katerim več kot uspešno sodelujeta tudi pri glasbenih projektih. Pred njim je bila Gwen dolgih 20 let v zvezi s stanovskim kolegom Gavinom Rossdalom, poročena sta bila 13 let in v zakonu so se jima rodili trije sinovi. Blake in Gwen sta bila par šest let, preden je pred natanko tremi leti Blake svoji dragi zvabil solze sreče v oči, ko ji je na prstanec leve roke nataknil diamantni prstan. Poročila sta se na ranču v Oklahomi, kjer sta si daleč stran od podivjanega hollywoodskega življenja ustvarila tudi dom.