Filmski svet je izgubil eno največjih legend: »Bil je noro nadarjen, pameten in zabaven« (FOTO)

Te dni mineva 15 let od smrti legendarnega igralca, ki je umrl za rakom trebušne slinavke. Septembra 2009 je filmski svet izgubil eno svojih največjih legend – Patricka Swayzeja. Od takrat zanimanje različnih generacij za njegovo filmografijo ni pojenjalo in je pred male zaslone pripeljalo občinstvo različnih starosti.

Diagnoza rak trebušne slinavke se je izkazala za usodno, zaradi česar se je njegovo življenje končalo pri 57 letih.

»Bil je pameten, zabaven, artikuliran in noro nadarjen v toliko različnih disciplinah. Svet je izgubil neverjetnega človeka, ko je premlad umrl,« je dejala njegova pomočnica Rosemary Hygate.

Stiske,odvisnosti in izgube

A njegovo življenje so zaznamovale stiske, izgube in odvisnosti, ki nikoli niso zasenčile njegovega uspeha, po smrti pa so ga mnogi opisovali kot spodobnega, dobrega in poštenega.

Boril se je kot bojevnik in nikoli ni izgubil upanja, da bo izjema od pravila za to diagnozo.

Rojen je bil v Houstonu, njegova mati Patsy ga je vpisala na plesne ure v svojem studiu. Tam je spoznal Liso Niemi, s katero je bil kasneje poročen 34 let. Ko je zaradi poškodbe kolena končala športno in plesno kariero, se je preselil v Los Angeles, da bi nadaljeval kariero v Hollywoodu.

Njegov prvi premor je prišel leta 1983 v filmu The Outsiders, kjer je igral ob Tomu Cruisu, Robu Lowu in C. Thomasu Howellu. V naslednjih letih je dobival vse pomembnejše vloge, kot na primer v seriji Sever in jug ter filmih Umazani ples, Hiša na cesti in Duh, ki so ga popeljale v zvezdniško stratosfero. Toda v zasebnem življenju se je spopadal z alkoholizmom in depresijo in da bi okreval po poškodbi med snemanjem filma Letters from a Killer, se je z Liso preselil v Novo Mehiko.

Leta 2008 so mu med snemanjem serije The Beast odkrili raka trebušne slinavke četrtega stadija, vendar je kljub le 2% možnosti preživetja nadaljeval z delom. »Boril se je kot bojevnik in nikoli ni izgubil upanja, da bo izjema od pravila za to diagnozo,« se je tega velikega igralca spominjal Hygatova.