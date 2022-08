Ezra Miller oropal hišo zaradi alkohola (FOTO)

Ko bi si bila resničnost in film kaj bolj podobna, Ezra Miller v Ligi pravičnih ne bi upodobil stripovskega superjunaka Flasha, temveč raje katerega od zlikovcev.

Zvezdnik kot po tekočem traku prihaja navzkriž z zakonom. FOTO: Press

Vloga kriminalca bi bila namreč precej bliže njegovi pravi naravi, vsaj če sodimo po igralčevih prestopkih, s katerimi preteklega pol leta polni tabloidne naslovnice in jim je zdaj dodal še novega. Tokrat rop. A pobrisal je ni z zlatnino ali dragimi napravami, temveč z več steklenicami alkohola.

Spolna igračka

Bilo je 1. maja, ko je igralec vnovič prestopil mejo med dovoljenim in nedovoljenim. Tedaj se je policija v Vermontu odzvala na prijavo vloma, preiskava pa je pokazala, da je iz hiše izginilo več steklenic alkohola. Tarča dolgoprstega roparja je postala, ko lastnikov ni bilo doma. Posnetki nadzornih kamer in pričevanja očividcev so policijo usmerili k igralcu, ta se bo moral 26. septembra zglasiti na tamkajšnjem sodišču.

A to je samo zadnji zvezdnikov incident in nikakor ne najhujši. Pretekli mesec sta ga dve ženski namreč obtožili, da jima je grozil, prvi že predlani v baru na Islandiji, ko jo je vrgel po tleh in jo začel daviti, druga pa je okusila Ezrovo temnejšo plat na začetku letošnjega leta, ko si je s pestmi poskušal utreti pot v njeno stanovanje v Berlinu. Še en mesec prej so pritožbo in zahtevo po prepovedi približevanja proti njemu vložili starši 18-letne staroselske aktivistke Tokate Iron Eyes, ki naj bi jo besedno in fizično zlorabljal, že prej pa z njo dolgih šest let manipuliral in jo pripravljal na vlogo svoje spolne igračke.

Dejanja igralca v resničnosti še zdaleč niso junaška.

Po besedah obupanih staršev zdaj polnoletne Tokate naj bi ta spoznala Millerja pri svojih komaj 12 letih, ko naj bi igralec okoli nje že začel spletati svojo mrežo. Vabil jo je na snemalne lokacije in k sebi domov, spodbujal njene pevske ambicije, že pri njenih 14 je z njo tudi že poskušal spati v isti postelji, nato pa je v zadnjem letu svoje bolestno zapeljevanje prestavil v najvišjo prestavo. Uspešno.

Že decembra naj bi jo spravil med rjuhe, še mesec pozneje naj bi jo omamil z LSD-jem, in ko so jo nesrečni starši ponovno videli, naj bi bila povsem zmedena, nezmožna razločno govoriti, brez osebne izkaznice in telefona, na roki in levem licu pa je imela modrice.

Tokata je obtožbe staršev označila za lažne, češ da poskušata umazati Ezrovo dobro ime. A so obtožbe dobile precej več teže, ko se je oglasila še druga ženska, ki je zaradi skrbi za svojega tedaj 11-letnega sina zaprosila in dobila začasni nalog proti nadlegovanju za Millerja. Po njenih besedah naj bi se igralec do njenega sina vedel neprimerno, mu želel kupovati reči in mu laskal, kako zrel je že za svoja leta.

Zaradi prestopkov in vse več hudih obtožb igralčeva kariera visi na nitki.

Za piko na i pa je pretekli mesec zakrožil še članek v reviji Rolling Stone, češ da naj bi zvezdnik na svojem ranču zadrževal 25-letnico in njene tri otroke, ki so stari od enega do pet let. Mamo naj bi spoznal med svojim oddihom na Havajih – mimogrede, tam je bil igralec v par tednih kar dvakrat aretiran, enkrat zaradi neprimernega vedenja in nadlegovanja, enkrat pa, ker je v neko žensko vrgel stol – in ji pomagal zbežati od nasilnega moža. A slednjega naj bi zdaj razjedalo od skrbi, saj naj bi na Ezrovi posesti vsepovsod ležala orožje in marihuana.