Drama v družini Schumacher: grozil je z objavo fotografij bolnega dirkača

Potem, ko je bil zaradi sprememb v negi bivšega dirkača Michaela Schumacherja odpuščen, je nekdanji varnostnik Markus Fritsche ukradel okoli 1500 datotek, vključno s fotografijami, videoposnetki, seznami zdravil in medicinsko dokumentacijo.

53-letni Fritche je bil osem let v ožjem krogu družine zvezdnika formule 1 ter je imel dostop do izjemno občutljivih informacij o Schumacherjevem zdravstvenem stanju.

Vse to je shranil v digitalni obliki, nato pa skupaj s prijateljem Yilmazom Tozturkanom in njegovim sinom, IT strokovnjakom Danielom Linsom grozil nekdanjim delodajalcem, da bo vse objavil na temnem spletu, če ne bo dobil zahtevane vsote denarja: 15 milijonov evrov.

Nemške oblasti so po poročanju Blitza julija vse tri aretirale. Yilmaz po zadnjih podatkih še naprej ostaja v priporu zaradi izsiljevanja, medtem ko sta Markus in Daniel izpuščena na podlagi varščine piše Daily Mail.

FOTO: Tony Gentile/Reuters

Michael Schumacher je bil leta 2013 z družino na smučanju v francoskih Alpah, ko se je med padcem poškodoval. Če ne bi nosil čelade, bi bil na mestu mrtev.

Nesrečo je preživel, a je utrpel težke poškodbe in njegovo resnično zdravstveno stanje širši javnosti ni znano.