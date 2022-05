Britney šokirala z golimi fotkami: »To dekle kar kriči, da potrebuje pomoč«

Zaročila se je. Pod srcem ji že raste sad njene ljubezni z zaročencem Samom Asgharijem, določila pa sta tudi že datum poroke. Vse to je Britney Spears že dosegla, odkar se je po 13 letih življenja pod očetovo taktirko novembra otresla okov skrbništva in vzela vajeti lastnega življenja v svoje roke.

No, tako se vsaj zdi na prvi pogled, čeprav ji za to kuliso naposled srečnega življenja, kakršnega si želi, nadzor morda vendar nekoliko polzi iz rok. Tako je vsaj prepričanih čedalje več pevkinih oboževalcev, ki so ji minula leta stali ob strani in s protesti zahtevali, da jo sodišče osvobodi očetovega jarma, a jih je zdaj začelo skrbeti, ali ni bilo skrbništvo morda upravičeno. Mogoče ne tako strogo, a da bi morda vendar potrebovala nekoga, ki bi jo usmerjal.

»To dekle je bolno, kar kriči, da potrebuje pomoč,« se je na pevkino serijo golih fotografij odzval eden, drugi je dodal, da ji je sodišče mogoče odredilo skrbnika z razlogom, še tretji pa, da verjetno ni edini, ki ga povsem upravičeno skrbi za njeno duševno zdravje. A to so le tri mnenja v morju podobnih.

Oboževalce zaradi pretiranega razkazovanja začenja skrbeti zanjo. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Ko je aprila radostno oznanila nosečnost, je sklenila, da si od družabnih omrežij vzame premor. Tako se bo namreč lahko povsem osredotočila na novo življenje, ki raste v njej, ter se tudi začela pospešeno pripravljati na poroko. A ta zaobljuba vzdržnosti od instagrama je trajala natanko en dan. Nato pa je odvrgla bombo. No, ali pa štiri skoraj identične. Svojim 41 milijonom sledilcem je namreč pokazala prav vse čare, skrila ni praktično ničesar. Gola kot ob rojstvu se je nastavila kameri svojega mobilnika, zgolj prsi si je delno zakrila z dlanmi, na mednožje pa prilepila emotikon srčka. Isto fotografijo, zamenjavala je zgolj filtre, je objavila štirikrat. Sledila je skoraj enaka fotografija, le pozo je zavzela za odtenek drugačno.

Zdaj pa je iz profila pokazala še izbočeno zadnjico, vrh katere je prilepila emotikon diamanta, zaradi nosečnosti morda že nekoliko zaobljeni trebušček in prsi pa je zakrila s psičkom, ki si ga je stisnila v naročje. »Če bi te spoštoval, ti ne bi pustil objavljati takšnih fotografij,« nekateri menijo, da bi jo pri že skoraj pornografskem razkazovanju lahko nekoliko obrzdal zaročenec. A ta ima trenutno polne roke dela s pogajanjem pri sestavljanju predporočne pogodbe.

66 milijonov je težka Britney.

Kdaj se bosta poročila, Britney in Sam nista razkrila, zgolj, da je datum določen. »Nihče ne bo vedel do dneva potem,« je Asghari namignil na zaseben obred. Sicer pa se v teh dneh bolj kot s poroko ukvarja s predporočno pogodbo, saj s predlogi zaročenkinega odvetnika ni zadovoljen. »Ta dogovarjanja potekajo nekoliko dlje, kot je običajno. V primeru ločitve Sam za vsakih pet let zakona zahteva znaten dvig zneska, ki ga bo dobil.«