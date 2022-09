Britanci trepetajo za kraljico: tako bodo izvedeli za njeno smrt

Britanci danes trepetajo za kraljico Elizabeto II. Da je njeno stanje resno, je postalo jasno, ko je BBC danes prekinil program, da so sporočili, da so zdravniki močno zaskrbljeni za njeno zdravje. Angleški mediji iz minute v minuto spremljajo dogajanje na Škotskem in upajo na dobre novice, a dejstvo, da je tja z letalom odpotovalo več članov kraljeve družine in da so se BBC voditelji že odeli v črno obleko z belo srajco in črno kravato ne vliva veliko upanja. Kraljevi dopisnik Nicolash Witchell je dejal: »Upamo na najboljše, a moramo biti pripravljeni na najhujše.«

Ker Britanci ničesar ne prepuščajo naključju so že pred mnogimi leti naredili načrt, kako bodo Britanci izvedeli za njeno smrt. Gre za skrbno varovano skrivnost, ki naj bi do potankosti predvideval dogajanje v urah po njeni smrti. Žalostno vest naj bi predsedniku vlade prek varne linije sporočil njen osebni tajnik sir Christopher Geidt. Skrivna šifra, ki jo bo ob tem uporabil, je London Bridge is down (op. p. londonski most je padel).

Po tem naj bi o tem obvestili vseh ostalih 15 vlad zunaj Velike Britanije, kjer vlada kraljica, nato pa še 36 drugih narodov, kjer je njena vloga simbolična. Javnost bo novico izvedela, ko bodo o tem obvestili medijske hiše, ki bodo novico ponesle v svet.

V Buckinghamski palači bodo objavili sporočilo, to se bo prav tako pojavilo na spletni strani palače. Na ta dan naj bi glasbeni uredniki na radijskih postajah dobili navodilo, da predvajajo temu primerno glasbo. Novice naj bi sporočili prek postaj hiše BBC.

Dva tisoč gostov

Na dan njene smrti bodo vse zaposlene v parlamentu poslali domov, o dogajanju pa bodo potnike na letalih obvestili tudi piloti. Britanci so skrbno načrtovali tudi, kaj se bo zgodilo, če bo kraljica umrla na poti. Načrtujejo tudi, da se bo obreda ob pogrebni slovesnosti udeležilo dva tisoč gostov. Šele nato bodo njeno truplo odpeljali proti windsorskemu gradu, kjer jo bodo pokopali v kraljevo grobnico.

Valižanski princ Charles bo postal kralj, Camilla pa kraljica. V dneh, ki bodo sledili, bosta v novih vlogah obiskala Anglijo, Wales, Škotsko in Severno Irsko.