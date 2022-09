BBC prekinil program zaradi kraljice Elizabete: zdravniki zaskrbljeni za njeno zdravje

BBC je danes prekinil redni program, da bi lahko iz minute v minuto poročalo o zdravstvenem stanju kraljice Elizabete II. Buckinghamska palača je danes sporočila, da je 96-letna monarhinja pod zdravniškim nadzorom. »Po ponovni oceni danes zjutraj so zdravniki izrazili zaskrbljenost zaradi zdravja njene visokosti ter priporočili, da ostane pod zdravniškim nadzorom,« piše v sporočilu palače.

Dodali so, da se kraljica sicer počuti dobro in ostaja na dvorcu Balmoral na Škotskem, njena družina pa je obveščena o vsem najnovejšem dogajanju. Po poročanju BBC naj bi bil prestolonaslednik princ Charles že na poti v Balmoral, prav tako njegov sin in kraljičin vnuk princ William.

FOTO: Twitter

Elizabeta II., ki je v zadnjem letu zaradi težav s hojo odpovedala udeležbo na več dogodkih, je v torek na Škotskem sprejela odstop nekdanjega premierja Borisa Johnsona in za novo premierko imenovala Liz Truss. Ta je danes že sporočila, da je vsa država globoko zaskrbljena zaradi novice iz Buckinghamske palače.