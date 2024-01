Udarci kralju Karlu III.: leto se ni dobro začelo

»Kralj Karel III. ob začetku 2024 ni ravno najboljše volje, saj se spor med njegovim mlajšim sinom in ostalimi člani kraljeve družine nadaljuje v novo leto,« je povedala astrologinja Debbie Frank.

Debbie, ki je bila tudi zaupnica pokojne princese Diane, je kraljevo astrološko karto za 2024 pojasnila za Hello magazine:

»Za kralja se leto ni začelo umirjeno in spokojno. Na njegovo počutje in razpoloženje seveda najbolj vplivajo razprtije znotraj družine. To vnaša nestabilnost vanj, v monarhijo in v končni fazi v skupnost narodov, na čelu katere je,« je razkrila astrologinja.

»Retrogradni Uran, planet uporništva, sprememb in transformacije, še do 27. januarja 2024 ostaja v biku ter vpliva na princa Harryja in Meghan Markle, ki še vedno zibata kraljevo barko, ob tem tako monarhija kot celotna skupnost narodov kličeta po prenovi in modernizaciji, svet se hitro spreminja, zato kralja že na samem začetku leta čaka veliko izzivov,« je prepričana Debbie.

»Dolgo je čakal na to svojo vlogo, a znašel se je v položaju, ko se trudi držati skupaj stvari, po eni strani ohranjati tradicijo ter se na drugi soočati z mnogimi spremembami.«

Kaj pa Camilla?

Tu je še kraljica soproga Camilla, pogosto imenovana kar Karlova največja opora, in bo v letu 2024 intenzivno iskala svojo vlogo znotraj monarhije.

»Kraljica ceni zasebnost. Vestno in zavzeto sicer opravlja kraljeve dolžnosti, a potrebuje čas zase, da si lahko v zasebnosti nabere novih moči.

Letos se bo še zavzeteje dokazovala ter zato potrebovala kvaliteten čas zase.«

Sprave ni videti

Odnos s Harryjem ostaja napet. Čeprav je družino mlajšega sina kralj povabil na kronanje in sta mu vnuka zaželela vse najboljše za 75. rojstni dan, resnejše sprave tudi potem, ko bo Uran znova potoval naprej, ni na obzorju, kljub temu, da je princ Harry že pred letom v intervjuju Tomu Bradbyju zaupal, da bi rad nazaj očeta in brata:

»Rad bi nazaj očeta. Rad bi nazaj brata. A najprej mora vsak prevzeti svoj delež odgovornosti.«