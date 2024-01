Brutalne besede princa Williama princu Harryju

Minilo je skoraj leto dni od izida knjige spominov princa Harryja, v kateri je mlajši sin kralja Karla III. razkril več neljubih pripetljajev v krogu kraljeve družine, piše Mirror Online.

Med drugim opisuje, kako se je na dejstvo, da se sestaja z ameriško igralko, odzval njegov starejši brat princ William.

Brata, katerih odnosi so vse prej kot bratski, sta bila nekoč tesno povezana in sta skupaj preživljala veliko časa. To se ni spremenilo niti potem, ko se je William sestajal in poročil s Kate Middleton.

Ko je Harry torej končno spoznal dekle, ki mu je zamajalo tla pod nogami, je komaj čakal, da to pove sorojencu. Seveda je pričakoval, da se bo ta veselil z njim. A njegova pričakovanja niso bila izpolnjena.

Harry se v knjigi spominja, da sta bila William in Kate sprva kar malo šokirana, ko sta izvedela, da je srčna izbranka mlajšega brata Meghan Markle zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec, ki sta jo spremljala.

Dodaja, da jima je dejal, da komaj čaka, da jo spoznata in da se bodo skupaj zabavali. A čeprav je bil Harry zaljubljen do ušes, William ni z njim delil navdušenja, temveč ga je posvaril, naj ne hiti, in rekel:

»Konec koncev je ameriška igralka, Harold. Karkoli se lahko zgodi.«

Harry priznava, da so ga te besede prizadele in da ga niti objem, ki sta mu ga po tem pogovoru namenila William in Kate, ni potolažil.

Prvič so se vsi srečali leta 2016, ko sta bila William in Kate povabljena k Harryju in Meghan v kočo Nottingham na posestvu palače Kensington.

V knjigi Harry piše, da so zadeve potekale lepo, Meghan je kuhala, pogovarjali so se o Wimbledonu in seriji Nepremagljivi dvojec.

Meghan se prvega srečanja spominja v dokumentarnem filmu Netflixa, kjer pripoveduje, da je bila presenečena nad formalnostjo odnosa tudi med štirimi stenami:

»Ko sem prvič srečala Williama in Kate, sem bila v strganih kavbojkah in bosa. Rada se objemam. Vedno sem se, zato sem ju hotela objeti, a njun odziv je bil zadržan.

Nisem se zavedala, da Britanci niso najbolj naklonjeni takšnim pozdravom.«