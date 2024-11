Borec borilnih veščin bo plačal odškodnino

Irski borec v mešanih borilnih veščinah Conor McGregor je izgubil civilno odškodninsko tožbo zaradi spolnega napada, poročajo tuji mediji. Oškodovanka Nikita Hand ga je obtožila, da jo je »brutalno posilil in pretepel«; na višjem sodišču v Dublinu je zmagala, sodišče ji je dosodilo 248.603 evre odškodnine.

Handova je tudi trdila, da jo je isti večer spolno napadel še en prijatelj borca z vzdevkom Razvpiti oziroma The Notorious. Šlo je za Jamesa Lawrencea, vendar se je porota postavila na stran Lawrencea, češ da on ni napadel Handove.

Odvetniki tožnice so zahtevali 750.000 evrov odškodnine za preselitev svoje stranke, ki je po napadu zapustila do

m, ki ga je kupila s takratnim partnerjem, in milijon evrov za izgubo zaslužka, potem ko je pustila službo v kozmetičnem salonu zaradi duševnih bolečin in težav, ki so jo pestile po napadu.

Ko je zapustila sodišče, je Nikita Hand prebrala izjavo, v kateri je zatrdila, da bo njena zmaga lahko v »zgled njeni hčerki in vsakemu drugemu mlademu dekletu in fantu, da se lahko postaviš zase, če se ti kaj zgodi, ne glede na to, kdo je na nasprotni strani, in da bo pravici zadoščeno«.

Incident leta 2018

Petintridesetletna Nikita Hand in 36-letni McGregor sta bila znanca, saj sta odraščala v istem delavskem predelu južnega Dublina. V noči incidenta decembra 2018 mu je poslala sporočilo, v katerem ga je prosila za srečanje, on pa je pobral njo in še eno žensko ter ju odpeljal v hotelski apartma v zgornjem nadstropju v južnem Dublinu, kjer sta bila z Lawrenceom ter uživala mamila in alkohol. Handova je izpovedala, da jo je McGregor priklenil na posteljo, jo začel dušiti in rekel, da jo bo ubil, in v strahu za svoje življenje mu je pustila, da dela z njo, kar hoče.

Zvezdnik mešanih borilnih veščin je trdil, da je nedolžen, in vseskozi vztrajal, da je imel »popolnoma sporazumen«, »močan« in »atletski« spolni odnos s Handovo, a da »ni bil grob« in da med seksom ni bilo »niti trohice stiske«. Med sojenjem je obramba oškodovanke predložila zdravniške dokaze, ki potrjujejo, da je imela podplutbe in notranje poškodbe.

Nikita Hand je napad prijavila irski policiji kmalu zatem, ko se je zgodil, in se odločila za civilno tožbo, potem ko je tožilstvo zavrnilo vložitev kazenske obtožbe na podlagi tega, da ni bilo »razumnih možnosti« za obsodbo McGregorja in Lawrencea. Dokazni standard v civilni zadevi je nižji kot v kazenski zadevi, pri čemer se od porotnikov zahteva, da o zadevi odločijo na podlagi ravnovesja verjetnosti, in ne zunaj razumnega dvoma.

Po razsodbi je McGregor na omrežju X napovedal, da se bo pritožil, ker sta bili sodna odločitev in dosojena odškodnina za »napad«, ne pa za »hudo in izrazito škodo«, dodal pa je, da je razočaran, ker »porota ni prisluhnila vsem dokazom, ki jih je predložil državnemu tožilstvu«.

Conor McGregor je eden največjih zvezdnikov v zgodovini mešanih borilnih veščin. Revija Forbes ga je leta 2021 uvrstila na seznam najbolje plačanih športnikov na svetu s prijavljenim dohodkom 180 milijonov dolarjev.