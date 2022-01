Vojvodinja Kate blestela za klavirjem

Kate je na milijone Britancev pustila odprtih ust, ko je med božičnim koncertom, ki ga je prenašala britanska nacionalna televizija, sedla za klavir in Tomu Walkerju ponudila glasbeno spremljavo. Vojvodinja, ki je za to priložnost izbrala praznično rdečo obleko, pa ni navdušila le rojakov, temveč tudi samega glasbenika, s katerim sta se za sodelovanje dogovorila že oktobra, ko sta se srečala na dobrodelnem dogodku.

S preostalimi kraljevimi je Kate najprej prepevala božične pesmi. FOTO: Yui Mok/Reuters

Že pred časom je dejala, da je med pandemijo in zaprtjem države uteho našla prav v glasbi, čeprav klavir igra že od otroštva, pa je priznala, da je bila pred božičnim nastopom izjemno nervozna. Ni bila edina. Tudi Walker je po koncertu dejal, da ga je bilo strah, kako bo vse skupaj delovalo, saj Kate ni profesionalna glasbenica. »Devetkrat sva se dobila in vadila skupaj in na koncu ji je šlo že odlično. Nato je vadila še doma, upoštevala je vse moje napotke in popravke in se na koncu res odlično odrezala,« je dejal Walker, z njim pa so se strinjali tudi poslušalci. »Ali sploh obstaja kaj, česar ta ženska ne zmore? Skoraj sem polil jajčni liker, ko sem videl, da je sedla za klavir,« navdušenja ni mogel skrivati eden od uporabnikov družabnih omrežij, priznal je še, da si je nastop ogledal »najmanj stokrat«.

Da ga bo spremljala vojvodinja, ni vedela niti glasbenikova mama.

Kate in Walkerju je uspelo tako dobro skriti presenečenje, da niti njegova mama ni vedela, kaj se bo zgodilo. »Mami se je čisto zmešalo, ko naju je videla skupaj nastopati na televiziji,« je dejal v smehu in dodal, da tudi sam dogodka zlepa ne bo pozabil: »Bilo je kot v sanjah. Prekrasen ambient in vojvodinja na odru. Nekajkrat sem se moral uščipniti, da sem se prepričal, da sem res tam, da se to dogaja.«