Bizarna izkušnja Goldie Hawn z nezemeljskimi bitji

77-letna igralka je pojasnila, da se je srečanje zgodilo pred 50. leti in je dogodek opisala kot dotik božjega prsta. Bitja, ki naj ne bi bila z našega planeta, je tudi zelo nazorno opisala, piše The Mirror.

V času dogodka je v svojih dvajsetih v Kaliforniji delala kot plesalka. Sedaj, po 50. letih se je spominjala:

»To so bili časi, ko so ljudje pogosto videvali neznane leteče predmete. Zelo dobro se spominjam: šla sem ven, sedla na tla in pogledala v nebo. Videla sem tri zvezde.

Vse, kar mi je prišlo na misel, je bilo, kako daleč to gre? Kako majhni smo? Smo res edini planet, na katerem je življenje? Na glas sem rekla: Vem, da ste tam. Vem, da nismo sami in nekoč bi vas rada spoznala.«

Štiri mesece kasneje je spala na zadnjih sedežih prijateljičinega avtomobila in tedaj se je z bitji iz vesolj sestala.

»Slišala sem rezek zvok, pogledala in videla tri bitja s trikotnimi glavami. Bila so srebrne barve imela ozka usta, majhne nosove in bila so brez ušes.«

Kazala so name zdelo se je, kot da se pogovarjajo o meni. Gledala so me, se me dotaknila in imela sem občutek, da se me dotika božji prst. Bil je čudovit, ljubeč občutek. Napolnjena sem bila s svetlobo.«

Hawnova je izkušnjo opisala v pogovoru za aplikacijo Apple Fitness+ Time To Walk, kjer se je dotaknila tudi duševnega zdravja in težav, s katerimi se je soočala na začetku kariere.

V enem prejšnjih intervjujev je poleti pripovedovala, zakaj se nikoli ni poročila z dolgoletnim partnerjem Kurtom Russelom. Par je skupaj že 40 let.

Razkrila je, da so jo grde ločitve, ki jim je bila pogosto priča, odvrnile od tega, da bi še kdaj stopila v zakon.

»Zakaj bi se sploh morala poročiti? Ni to boljše vprašanje?« je odgovorila, ko so jo vprašali, zakaj nista uradno potrdila zveze.

»Oba sva bila poročena, in ko ne gre, vse postane velik posel. Nekdo mora nekaj imeti. Vedno je grdo,« je povedala.