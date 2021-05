Od go-go plesalke do filmske zvezde

18 let je bila stara, ko je začela poučevati balet.

Pomaga otrokom

Uspelo ji je to, o čemer marsikateri nadobudni mlad igralec sanjari. Ustvariti bleščečo filmsko kariero, ovenčano z odličji filmske srenje. V več kot pol stoletja, kolikor let jeposvetila sedmi umetnosti, je živahna blondinka nanizala že blizu 40 celovečercev, vmes je zaplavala tudi v producentske vode, kritiška srenja pa se ji je priklonila z oskarjem in zlatim globusom, da številnih nominacij niti ne omenjamo. A vendar – hollywoodska zvezdnica o tem ni sanjarila. Ni si želela slave in medijskih žarometov, ni hlepela po pozornosti in rdečih preprogah. »Bila sem nadvse prizemljena mladenka. Sicer sem imela plan, kaj si želim od življenja, a del tega nikoli niso bile utvare o veličini,« je priznala zvezdnica, ki si je želela le plesati in se poročiti, a je po spletu naključij postala filmska zvezda, kar jo je na začetku, ko je tako rekoč čez noč svet spoznal njeno ime, pahnilo v depresijo.Ples je bil njeno življenje. Stara je bila namreč komaj tri leta, ko je začela obiskovati tečaj baleta in stepa, pri desetih se je na špičkah vrtela v romantičnem baletu Hrestač, leta 1964, ko je prestopila v polnoletnost, pa je v plesni šoli začela poučevati balet, zraven pa nastopati še kot go-go plesalka. Prav slednje pa je bilo tisto, kar je prikupni Goldie prekrižalo življenjske načrte, da bi iz poučevanja plesa ustvarila kariero. Nastop, v katerem je sodelovala kot go-go plesalka, je namreč postal del priljubljene zabavne oddaje Rowan & Martin's Laugh-In, kjer so Goldie sicer prikazovali kot hihitajočo se in nekoliko butasto blondinko, a je temu nič kaj laskavemu orisu navkljub ukradla srca občinstva. Postala je dekle 60. let, kar ji je nepričakovano prineslo prvo filmsko vlogo. Seveda hihitajočega se ljubkega dekleta. In še preden se je dobro zavedla, da jo je življenje pahnilo na pot, ki je ni načrtovala, že je igrala v filmu Kaktusov cvet, ki ji je prinesel oskarja in zlati globus za stransko vlogo. Postala je zvezda! A namesto da bi od navdušenja skakala do neba, so se ji ramena ukrivila pod bremenom. »Ko sem bila mlada, sem padla v depresijo. Stara sem bila nekaj čez 20 in na poti k velikemu uspehu. Morda zveni grozno, a to je bila zame precej težka stvar. Tega si namreč nisem želela,« se je odprla danes 75-letna zvezdnica, ki ima že štiri leta na pločniku slavnih tudi zvezdo s svojim imenom.»Postala sem zelo potrta, marsikaj me je težilo, da se zaradi svojih težav marsikdaj sploh nisem niti mogla pojaviti v javnosti.« Če bi namreč tedaj bilo po njeno, bi se skrila pod kamen. Ali, še bolje, zavrtela bi čas nazaj. »Nisem si želela biti prepoznavna in pomembna. Želela sem si le domov. Želela sem se poročiti. Želela sem postati plesna učiteljica.«Načrtovala je nekaj, dobila nekaj drugega. In se s tem ni znala spopasti. Vsaj sama ne, zato je poiskala pomoč psihiatra. »Naučila sem se notranje umiriti, spoznala sem, kako delujejo možgani. Vsak ima namreč drugačen razlog, da postane potrt, depresiven, tesnoben. Če bi si namreč zlomila roko, bi šla k zdravniku. Zakaj torej ne k zdravniku, če vas zajame vseobsegajoča žalost. Nikoli vam ne sme biti nerodno priznati, da ste žalostni.« In ker so psihologi pomagali njej, se je zvezdnica odločila pozneje pomagati drugim, ki se tudi znajdejo ujeti v notranje čustvene vrtince, sploh otrokom. Že leta 2013 je tako zagnala lastno organizacijo MindUp, ki pomaga otrokom v duševnih in čustvenih stiskah. Naloga, ki se je, tako igralka, izkazala za še posebno pomembno v minulem pandemičnem letu.