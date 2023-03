Kurt Russell je že kot otrok nastopil v manjših vlogah

V mladosti je igral bejzbol, a je že kot otrok nastopil v manjših vlogah, kar ga je zasvojilo. Pri petnajstih je podpisal pogodbo z Disneyjevim stu­diem in v sedemdesetih postal ena njegovih največjih zvezd. Po filmu Elvis in nominaciji za emmyja se je zanj začel tepsti Hollywood in snemal je kot po tekočem traku.

Po ločitvi od prve žene, s katero ima sina Bostona, se je leta 1983 zaljubil v Goldie Hawn, s katero se nista poročila, vendar je njena otroka iz prvega zakona, Kate in Oliverja, vzgajal, kot bi bila njegova, zato mu rečeta ata. Z Goldie imata tudi sina Wyatta, skupno pa je v hiši že sedem vnukov in vnukinj.

Zadnji besedi, ki ju je na smrtni postelji napisal Walt Disney, sta bili Kurt Russell, a niti igralec ne ve, zakaj.

Tri leta je profesionalno igral bejzbol, dokler ga ni ustavila poškodba rame.

S šest let starejšo Goldie sta do zdaj skupaj posnela pet filmov, njuna ljubezen pa traja že štirideset let.

V filmu Pobeg iz New Yorka je bil nepozaben.

Kurt je v dveh filmih navdušil kot Božiček.

Na nasmejani družinski fotografiji manjkata le Kurtov sin Boston in Kate Hudson z družino.